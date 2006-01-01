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    SalonDry Pro

    Saç kurutma makinesi

    HP4891/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
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      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      HP4891/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

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        SalonDry Pro

        SalonDry Pro

        Saç kurutma makinesi

        Toplam:

        Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

        SalonPro

        • 2100 W
        • IonBoost
        • Seramik difüzör
        Dokuz farklı hız ve sıcaklık ayarı ile maksimum kontrol

        Dokuz farklı hız ve sıcaklık ayarı ile maksimum kontrol

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Dokuz farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için maksimum kontrol sağlar.

        Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Ek koruma ve hacim sağlayan seramik hacim difüzörü

        Hacim difüzörü saçı hızlı ve eşit bir şekilde yaparak kıvrılmaları azaltır ve hacim ekler. Difüzör, yüksek kaliteli seramik ile kaplanmıştır. Bu, saçı korumanıza yardımcı olur, yumuşaklık ve parlaklık ekler, sağlıklı görünümlü bukleler ve kabarık modeller için mükemmeldir.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220  V
          Watt
          2100  W
          Frekans
          50/60  Hz

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
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