Saçımı cinsinden dolayı kuaförde bile en az 2 kişi saçımı kurutmak zorunda kalıyor, eğer saçımı kurutmazsam ertesi gün bile saçımın içi nemli oluyor. Eğer tek başıma kolum kopmadan bu makineyle saçımı en azından neminden arındırabiliyorsam ki; benim için bu mucizeyle eş değerdir, siz de bu makineyi alabilirsiniz.