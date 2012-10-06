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Üretimden kaldırıldı

SalonDry ProSaç kurutma makinesi

HP4891/00

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir.

Tüm avantajları görüntüleyin

SalonPro

Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Seramik difüzör

Dokuz farklı hız ve sıcaklık ayarı ile maksimum kontrol

Dokuz farklı hız ve sıcaklık ayarı ile maksimum kontrol

Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Dokuz farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için maksimum kontrol sağlar.

Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Ek koruma ve hacim sağlayan seramik hacim difüzörü

Hacim difüzörü saçı hızlı ve eşit bir şekilde yaparak kıvrılmaları azaltır ve hacim ekler. Difüzör, yüksek kaliteli seramik ile kaplanmıştır. Bu, saçı korumanıza yardımcı olur, yumuşaklık ve parlaklık ekler, sağlıklı görünümlü bukleler ve kabarık modeller için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

06/10/2012

Türkiye

Türkiye

Bir saç kurutma makinesi benim saçımı kurutabiliyorsa herkesinkini kurutur

Saçımı cinsinden dolayı kuaförde bile en az 2 kişi saçımı kurutmak zorunda kalıyor, eğer saçımı kurutmazsam ertesi gün bile saçımın içi nemli oluyor. Eğer tek başıma kolum kopmadan bu makineyle saçımı en azından neminden arındırabiliyorsam ki; benim için bu mucizeyle eş değerdir, siz de bu makineyi alabilirsiniz.

Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır

Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

sağlam ve kullanışlı

daha önceleri başka markaların aletlerini en fazla 2 sene kullanabiliyordum fakat Philips kaderimi değiştirdi :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır

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