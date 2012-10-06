2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir.
2100 W
IonBoost
Seramik difüzör
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Dokuz farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için maksimum kontrol sağlar.
Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Hacim difüzörü saçı hızlı ve eşit bir şekilde yaparak kıvrılmaları azaltır ve hacim ekler. Difüzör, yüksek kaliteli seramik ile kaplanmıştır. Bu, saçı korumanıza yardımcı olur, yumuşaklık ve parlaklık ekler, sağlıklı görünümlü bukleler ve kabarık modeller için mükemmeldir.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
cahidemgk
06/10/2012
Türkiye
Bir saç kurutma makinesi benim saçımı kurutabiliyorsa herkesinkini kurutur
Saçımı cinsinden dolayı kuaförde bile en az 2 kişi saçımı kurutmak zorunda kalıyor, eğer saçımı kurutmazsam ertesi gün bile saçımın içi nemli oluyor. Eğer tek başıma kolum kopmadan bu makineyle saçımı en azından neminden arındırabiliyorsam ki; benim için bu mucizeyle eş değerdir, siz de bu makineyi alabilirsiniz.
Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır
Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır
philipslover
09/05/2012
Türkiye
sağlam ve kullanışlı
daha önceleri başka markaların aletlerini en fazla 2 sene kullanabiliyordum fakat Philips kaderimi değiştirdi :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonDry Pro HP4891/00 Hairdryer için yapılmıştır