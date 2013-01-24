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Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin
JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin
JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin
JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin
JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Toplam:
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Özel TurboBoost özelliği, sıcaklığı artırmadan daha güçlü kurutma sağlayarak saçı hızla kurutacak, ancak aynı zamanda koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik spesifikasyonlar
Servis İmkanları
Ağırlık ve boyutlar
Palet
Lojistik verileri