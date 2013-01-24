Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin

JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün