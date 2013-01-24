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    Saç kurutma makinesi

    HP4883
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin
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      Saç kurutma makinesi

      HP4883
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin

      JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin

      JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin

      JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin

      JetSet Control ION ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla hız ve sıcaklık ayarı, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

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        Saç kurutma makinesi

        Toplam:

        Saçınızı kendi istediğiniz şekilde kurutun ve şekillendirin

        JetSet Control ION

        • 2000 W
        • IonBoost
        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Profesyonel 2000W ile hacimli saçlar

        Profesyonel 2000W ile hacimli saçlar

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        TurboBoost, daha fazla ısıya gerek olmadan daha hızlı kurutmanızı sağlar

        Özel TurboBoost özelliği, sıcaklığı artırmadan daha güçlü kurutma sağlayarak saçı hızla kurutacak, ancak aynı zamanda koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Güç
          2000  W
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          ABS
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          Parlak siyah ve gümüş rengi ve krom detaylar

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          735  g
          F-box boyutları
          229x114x267  mm
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          887  g
          A-box boyutları
          470x359x283  mm
          A-Box ağırlığı
          5920  g
          A-box içinde F-box sayısı
          6

        • Palet

          Palet sayısı
          144  adet
          Tabaka başına A-box sayısı
          4
          Tabakaların sayısı
          6

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          884488300000
          EAN F-box
          ülke için pacdoc'a bakınız
          EAN A-box
          ülke için pacdoc'a bakınız
          Menşei
          PRC

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