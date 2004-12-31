2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu
Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu
Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün
2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu
Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu
Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Toplam:
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir.
Saç fırçasıyla şekillendirirken, temel kurutma ihtiyaçları ve yönlendirilmiş hava akımı için şekillendirme başlığı