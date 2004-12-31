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    Saç kurutma makinesi

    HP4841/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu 2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu 2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu
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      Saç kurutma makinesi

      HP4841/00
      Genel Derecelendirme / 5

      2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu

      Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç kurutma makinesi

      2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu

      Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün

      2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu

      Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç kurutma makinesi

      2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu

      Bu Kompakt saç kurutma makinesinde ihtiyacınız olan her şey basit, küçük ve şık bir tasarımda sunuluyor. Ortadaki anahtar sayesinde sağ veya sol elle kullanım çok kolay. Tüm faydaları görün

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        Saç kurutma makinesi

        Saç kurutma makinesi

        Toplam:

        2 sıcaklık/hız ayarı ve çıkarılabilir şekillendirme ucu

        Kompakt

        • 1200 W

        Dikkatli kurutma için iki farklı ayar

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir.

        Temel kurutma ihtiyaçları ve yönlendirilmiş hava akımı için şekillendirme başlığı

        Saç fırçasıyla şekillendirirken, temel kurutma ihtiyaçları ve yönlendirilmiş hava akımı için şekillendirme başlığı

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Renk/kaplama
          Lacivert ve Açık Mavi
          Watt gücü
          1200 W

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