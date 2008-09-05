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    Bukle maşası

    HP4684/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar
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      Bukle maşası

      HP4684/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar

      Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bukle maşası

      Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar

      Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün

      Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar

      Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bukle maşası

      Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar

      Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün

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        Bukle maşası

        Bukle maşası

        Toplam:

        Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar

        SalonCurl Pro Bukle Maşası

        • SalonCurl Pro
        • Seramik Turmalin
        • 38 mm
        Kabarık bukleler ve doğal dalgalar için 38 mm maşa

        Kabarık bukleler ve doğal dalgalar için 38 mm maşa

        Eğer kabarık bukleler ve doğal dalgalar yapmak isterseniz, daha geniş çaplı bir bukle maşasına ihtiyacınız vardır. 38 mm modaya uygun geniş bukleler ve dalgalar için mükemmel bir boydur. Gerçek profesyonellerin seçimi.

        Parlak ve sağlıklı saçlar için Seramik Turmalin kaplama

        Parlak ve sağlıklı saçlar için Seramik Turmalin kaplama

        Seramik Turmalin kaplama, ısıyı maşaya eşit dağıtarak sağlıkla parlayan ve elektriklenmeyen saçlara kavuşmanızı sağlar.

        Profesyonel sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Dijital sıcaklık ayarları

        Dijital sıcaklık ayarları

        Dijital sıcaklık ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylece, saç türünüze ve ihtiyacınıza göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak elde edilen mükemmel stiller.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        LCD ekranda kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır hale geldiğinde, sıcaklık simgesi yanıp sönmeyi durdurur.

        Emniyet standı ile kolay kullanım

        Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Saç tipi

          Sonuç
          Yumuşak bukleler ve dalgalar
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Kalın
          • Orta Boy
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          60 sn
          Maşa çapı
          38 mm
          Renk/kaplama
          lacivert ve altın rengi
          Maksimum sıcaklık
          210 °C
          Isıtıcı tipi
          PTC seramik ısıtıcı
          Sıcaklık aralığı
          dijital ayarlar

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Kullanıma hazır göstergesi
          evet
          Soğuk uç
          evet
          Dönebilen kablo
          evet

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          evet
          Asma kancası
          evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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