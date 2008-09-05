Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar
Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar
Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün
Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar
Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel kabarık bukleler ve dalgalar
Bukleler yapın. SalonCurl Pro, 38 mm maşa ve seramik turmalin kaplamalı, büyük canlı bukleler yapan ve maksimum parlaklık sağlayan bir bukle maşasıdır Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Toplam:
Eğer kabarık bukleler ve doğal dalgalar yapmak isterseniz, daha geniş çaplı bir bukle maşasına ihtiyacınız vardır. 38 mm modaya uygun geniş bukleler ve dalgalar için mükemmel bir boydur. Gerçek profesyonellerin seçimi.
Seramik Turmalin kaplama, ısıyı maşaya eşit dağıtarak sağlıkla parlayan ve elektriklenmeyen saçlara kavuşmanızı sağlar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Dijital sıcaklık ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylece, saç türünüze ve ihtiyacınıza göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak elde edilen mükemmel stiller.
Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır hale geldiğinde, sıcaklık simgesi yanıp sönmeyi durdurur.
Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.
Saç tipi
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Özellikler
Özellikler
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