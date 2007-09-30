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    SalonStraight Freestyle

    Saç Şekillendirme Seti

    HP4681/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her durumda profesyonel sonuçlar Her durumda profesyonel sonuçlar Her durumda profesyonel sonuçlar
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      SalonStraight Freestyle Saç Şekillendirme Seti

      HP4681/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her durumda profesyonel sonuçlar

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Freestyle Saç Şekillendirme Seti

      Her durumda profesyonel sonuçlar

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Her durumda profesyonel sonuçlar

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Freestyle Saç Şekillendirme Seti

      Her durumda profesyonel sonuçlar

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

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        SalonStraight Freestyle

        SalonStraight Freestyle

        Saç Şekillendirme Seti

        Toplam:

        Her durumda profesyonel sonuçlar

        SalonStraight Freestyle

        • 190°C
        • Seramik
        • 3 aparatlı
        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

        Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Düz saç stilleri için düzleştirici

        Düzleştirici ekiyle istediğiniz düz saç stilini yaratabilirsiniz.

        Dalgalar ve bukleler için ince şekillendirici

        İnce şekillendirme aparatıyla modaya uygun dalgalar ve bukleler yaratabilirsiniz.

        Katlı stillerde hacim için özel ayrıntı şekillendiricisi

        Özel ayrıntı şekillendirici aparatıyla katlı stillerde hacim yaratmak için saçınızı köklerinden şekillendirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          660 g

        • Palet

          Miktar
          1200x800
          Tabakaların sayısı
          7
          Tabaka başına A-box sayısı
          7

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          88446810001
          EAN F-box
          Ülkeniz için pacdoc'a bakınız
          Menşei
          PRC
          EAN A-box
          Ülkeniz için pacdoc'a bakınız

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240 V
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          çeşitli

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          416x266x259 mm
          A-Box ağırlığı
          6856 g

        • Teknik özellikler

          Güç
          35 W
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          225x600x195 mm
          A-box içinde F-box sayısı
          8
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          857 g

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