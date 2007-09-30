Her durumda profesyonel sonuçlar
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her durumda profesyonel sonuçlar
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Her durumda profesyonel sonuçlar
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her durumda profesyonel sonuçlar
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonStraight Freestyle, üç çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Saç Şekillendirme Seti
Toplam:
Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Düzleştirici ekiyle istediğiniz düz saç stilini yaratabilirsiniz.
İnce şekillendirme aparatıyla modaya uygun dalgalar ve bukleler yaratabilirsiniz.
Özel ayrıntı şekillendirici aparatıyla katlı stillerde hacim yaratmak için saçınızı köklerinden şekillendirebilirsiniz.
Ağırlık ve boyutlar
Palet
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Teknik özellikler
Servis İmkanları
Ağırlık ve boyutlar