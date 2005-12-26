Profesyonel hacim ve bukleler
SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel hacim ve bukleler
SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Profesyonel hacim ve bukleler
SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel hacim ve bukleler
SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Toplam:
Seramik kaplama, saçınız için yapışmayan özelliktedir ve ısıyı eşit bir şekilde dağıtır.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Tüm saç tipleri ve hem sıkı hem de gevşek buklelere uygun olarak 100°C - 180°C arasında ayarlanabilen 9 ısı ayarı bulunmaktadır.
Büyük bukleler oluşturmak ve saçınıza hacim katmak için.
Hemen başlamanızı sağlamak için sadece 30 saniyede 100°C sıcaklığa ulaşır.
Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ışığın rengi yeşil olur.
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler