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    SalonCurl Pro

    Bukle maşası

    HP4654/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Profesyonel hacim ve bukleler Profesyonel hacim ve bukleler Profesyonel hacim ve bukleler
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      SalonCurl Pro Bukle maşası

      HP4654/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Profesyonel hacim ve bukleler

      SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonCurl Pro Bukle maşası

      Profesyonel hacim ve bukleler

      SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün

      Profesyonel hacim ve bukleler

      SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonCurl Pro Bukle maşası

      Profesyonel hacim ve bukleler

      SalonCurl Pro, hızlı ve etkili bir şekilde hacmini uzun süre koruyan bukleler oluşturmaya yardımcı olur. Seramik kaplaması ve eşit ısı yayabilen parçası yardımıyla saçınıza maksimum koruma sağlar. Tüm faydaları görün

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        SalonCurl Pro

        SalonCurl Pro

        Bukle maşası

        Toplam:

        Profesyonel hacim ve bukleler

        SalonCurl Pro

        • 32 mm maşa
        • Seramik
        Seramik kaplama yapışmayan ve eşit bir ısı sağlar

        Seramik kaplama yapışmayan ve eşit bir ısı sağlar

        Seramik kaplama, saçınız için yapışmayan özelliktedir ve ısıyı eşit bir şekilde dağıtır.

        Dönebilen kablo, kablonun dolaşmasını önler

        Dönebilen kablo, kablonun dolaşmasını önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        her bir bukle tipi için dijital olarak ayarlanabilen 9 ısı ayarı

        Tüm saç tipleri ve hem sıkı hem de gevşek buklelere uygun olarak 100°C - 180°C arasında ayarlanabilen 9 ısı ayarı bulunmaktadır.

        Büyük bukleler oluşturmak ve saçınıza hacim katmak için

        Büyük bukleler oluşturmak ve saçınıza hacim katmak için.

        Sadece 30 saniyede 100°C sıcaklığa ulaşır

        Hemen başlamanızı sağlamak için sadece 30 saniyede 100°C sıcaklığa ulaşır.

        Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında yanar

        Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ışığın rengi yeşil olur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          110-240 V
          Isınma süresi
          30 sn
          Maksimum sıcaklık
          180 °C
          Watt gücü
          38 (180 MAKS) W

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          2,2 m

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