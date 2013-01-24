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    Satinelle

    Epilatör

    HP2844/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Satinelle Satinelle
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      Satinelle Epilatör

      HP2844/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Satinelle Epilatör

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Satinelle Epilatör

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

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        Satinelle

        Epilatör; uzun süreli pürüzsüz cilt için

        Üstün Philips epilasyon sistemi

        Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.

        Yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.

        Kolay temizlik için temizleme fırçası

        Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hassas bölge başlığı
          Hassas vücut bölgeleri için
          Temizleme fırçası
          Kolay temizleme için

        • Özellikler

          Metal epilasyon sistemi
          Evet
          2 hız ayarı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          AC (ana şebeke)
          Gerilim
          Ülke koşullarına uygun adaptör
          Motor
          DC tip
          Güç tüketimi
          3  W
          Disk sayısı
          21
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733
          RPM hız 1
          1900 dk
          RPM hız 2
          2200 dk

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          194 x 184 x 62 (YxGxD)  mm
          F-Box ağırlığı
          567  g
          A-box boyutları
          218 x 379 x 194 (YxGxD)  mm
          A-Box ağırlığı
          3638  g
          A-box içindeki parça sayısı
          6  adet

        • Lojistik verileri

          Palet miktarı (EU)
          288  adet
          Palet miktarı (GB)
          360  adet
          Palet boyutu (EU)
          101,7 x 120 x 80  cm
          Palet boyutu (GB)
          113,3 x 120 x 100  cm

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