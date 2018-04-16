ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Tek ürün çekimi

Üretimden kaldırıldı

Epilatör

HP2843/01

4.8

| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Satinelle

Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Satinelle

Üstün Philips epilasyon sistemi

Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.

Yıkanabilir epilasyon başlığı

Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.

Kolay temizlik için temizleme fırçası

Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

16/04/2018

Türkiye

Türkiye

Sağlam

Öncelikle Ürün Çok Sağlam ve Kaliteli bir ürün. Uzun süredir kullanmama rağmen herhangi bir arızası olmadı. yenilemek için doğru zamanı bekliyorum ve önerilecek bir ürün arıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır

03/01/2018

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün

[Employee of philipsglobal] Uzun yıllardır kullanmama rağmen hala çok memnunum.Hiçbir sorun yaşamadım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır

15/06/2014

Türkiye

Türkiye

yıllara rağmen

2004 yılında tanıştım bu epilatörle sene olmuş 2014 ve biz hala mutlu ve birlikteyiz ne adaptöründe ne cımbız sisteminde en ufak bir arıza olmadı hiç tamir görmedi servise gitmedi beni yolda bırakmayan philips epilatörüme teşekkür ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları