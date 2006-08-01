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    Epilatör

    HP2843/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Satinelle Satinelle
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      Epilatör

      HP2843/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Epilatör

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Epilatör

      Satinelle

      Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.

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        Epilatör

        Epilatör

        Toplam:

        Satinelle

        Haftalar boyunca pürüzsüz bir cilt

        Üstün Philips epilasyon sistemi

        Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.

        Yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.

        Kolay temizlik için temizleme fırçası

        Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100V veya 110- 127V veya 220 - 240V (50-60 Hz) V
          Motor
          DC Motor 14V

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          200 x 200 x 147 mm
          A-Box ağırlığı
          3100 g
          F-Box ağırlığı
          490 g

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          3 W
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          92 x 64 x 140 mm

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          AC (Ana şebeke)

        • Teknik spesifikasyonlar

          RPM hız 1
          1900 dk
          RPM hız 2
          2200 dk

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box içindeki parça sayısı
          6 pcs
          Ambalaj tasarımı
          askı seçenekli kapalı süs kutusu

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