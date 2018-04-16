2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Satinelle
Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.
Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.
Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.
Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası
4.8
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
bizz
16/04/2018
Türkiye
Sağlam
Öncelikle Ürün Çok Sağlam ve Kaliteli bir ürün. Uzun süredir kullanmama rağmen herhangi bir arızası olmadı. yenilemek için doğru zamanı bekliyorum ve önerilecek bir ürün arıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır
selmabalota
03/01/2018
Türkiye
Harika bir ürün
[Employee of philipsglobal] Uzun yıllardır kullanmama rağmen hala çok memnunum.Hiçbir sorun yaşamadım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır
cnn07
15/06/2014
Türkiye
yıllara rağmen
2004 yılında tanıştım bu epilatörle sene olmuş 2014 ve biz hala mutlu ve birlikteyiz ne adaptöründe ne cımbız sisteminde en ufak bir arıza olmadı hiç tamir görmedi servise gitmedi beni yolda bırakmayan philips epilatörüme teşekkür ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP2843/00 Epilator için yapılmıştır