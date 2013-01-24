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    Satinelle Ice

    Adaptör

    HP1053/01
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      Satinelle Ice Adaptör

      HP1053/01

      Ladyshave cihazınızı prize bağlar

      Bu güç adaptörü ile epilatörünüzü pilsiz kullanabilirsiniz. Vazgeçemeyeceğiniz bir epilatör aksesuarı!

      Satinelle Ice Adaptör

      Ladyshave cihazınızı prize bağlar

      Bu güç adaptörü ile epilatörünüzü pilsiz kullanabilirsiniz. Vazgeçemeyeceğiniz bir epilatör aksesuarı!

      Ladyshave cihazınızı prize bağlar

      Bu güç adaptörü ile epilatörünüzü pilsiz kullanabilirsiniz. Vazgeçemeyeceğiniz bir epilatör aksesuarı!

      Satinelle Ice Adaptör

      Ladyshave cihazınızı prize bağlar

      Bu güç adaptörü ile epilatörünüzü pilsiz kullanabilirsiniz. Vazgeçemeyeceğiniz bir epilatör aksesuarı!

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      Satinelle Ice

      Satinelle Ice

      Adaptör

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      Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

      Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

      Teknik Özellikler

      • Değiştirilebilir parça

        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        HP6540/00
        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
        HP6401/10
        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        • HP6400/00
        • HP6401/06
        • HP6401/08
        • HP6512/00
        • HP6540/00
        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
        • HP6420/00
        • HP6420/30
        • HP6421/00
        • HP6421/30
        • HP6421/31
        • HP6422/00
        • HP6422/01
        • HP6422/31
        • HP6403/30
        • HP6423/01
        • HP6423/30
        • HP6423/31
        Ürün ailesi ile uyumludur
        • HP6428
        • HP6540
        • HP6548
        • HP6549
        • HP6550

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