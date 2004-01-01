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HI5919/30
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Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma modu
1) Ütü, 5 dakika boyunca kullanılmadığında "bekleme modu"nu etkinleştirir ve "ütü hazır" ışığı yanıp sönmeye başlar. Ütüyü tekrar etkinleştirmek için buhar tetiğine basın veya sıcaklık kadranını çevirin. 2) Ütü, 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanır ve "ütü hazır" ışığı söner. Ütüyü tekrar çalıştırmak için açma/kapama düğmesini kullanın.
Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok
Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.
Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir
Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.
Teknik Özellikler
Kullanımı kolay
Taban adı
Seramik
Çıkarılabilir su haznesi
Evet
Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
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