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      HI5919/30

      HI5919/30

      Bu ürün satışta değil

      HI5919/30

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      HI5919/30
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      HI5919/30

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      Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma modu

      Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma modu

      1) Ütü, 5 dakika boyunca kullanılmadığında "bekleme modu"nu etkinleştirir ve "ütü hazır" ışığı yanıp sönmeye başlar. Ütüyü tekrar etkinleştirmek için buhar tetiğine basın veya sıcaklık kadranını çevirin. 2) Ütü, 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanır ve "ütü hazır" ışığı söner. Ütüyü tekrar çalıştırmak için açma/kapama düğmesini kullanın.

      Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

      Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

      Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.

      Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

      Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

      Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Kullanımı kolay

        Taban adı
        Seramik
        Çıkarılabilir su haznesi
        Evet
        Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
        Evet
        Musluk suyu kullanılabilir
        Evet
        Ekstra geniş doldurma deliği
        Evet
        Otomatik kapanma
        Evet

      • Dahil olan aksesuarlar

        Kireç temizleme haznesi
        Evet

      • Garanti

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Hızlı kırışıklık giderme

        Dikey buhar
        Evet

      • Çevre dostu

        Ürün ambalajı
        %99 geri dönüştürülebilir ve %99 geri dönüşümlü
        Kullanım kılavuzu
        >%75 geri dönüşümlü

      • Kireç giderme

        Kireç önleme ve temizleme
        Smart Calc Clean
        Kireç temizleme hatırlatıcısı
        • Evet
        • kartuş gerekmez, ekstra yok

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