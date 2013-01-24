Doğal şekilde uyanma için 300 Lüks değerine kadar

Işık yoğunluğu kişiden kişiye çok farklılık gösterir. Genel olarak, daha yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıldığında, kişinin tamamen uyanması için daha az zamana gereksinimi olur. Uyandırma Işığının ışık yoğunluğu 300 Lüks değerine kadar ayarlanabilir. Bu, kişisel tercihinize en çok uyan ışık yoğunluğunda uyanabilmenizi sağlar.