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Doğal bir şekilde uyanın
Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğal bir şekilde uyanın
Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün
Doğal bir şekilde uyanın
Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğal bir şekilde uyanın
Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün
Uyandırma Işığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Işık, ayarlanmış uyanma saatinizden önceki 30 dakika içinde kademeli olarak artar. Işık gözlerinizin üzerine düşer ve enerji hormonlarınızı olumlu yönde etkileyerek vücudunuzu uyanmaya hazırlar. Bu, uyanmayı daha keyifli kılar.
Işık yoğunluğu kişiden kişiye çok farklılık gösterir. Genel olarak, daha yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıldığında, kişinin tamamen uyanması için daha az zamana gereksinimi olur. Uyandırma Işığının ışık yoğunluğu 300 Lüks değerine kadar ayarlanabilir. Bu, kişisel tercihinize en çok uyan ışık yoğunluğunda uyanabilmenizi sağlar.
Ayarladığınız uyanma saatinde, doğal bir ses veya seçilen radyo istasyonunu duymaya başlarsınız. Yavaş bir şekilde başlar ve seçtiğiniz ses seviyesine ulaşması bir buçuk dakika sürer. Seçebileceğiniz dört doğal ses vardır: ormandaki sabah kuşları, Alpler'deki inekler, guguk kuşu ve rahatlatıcı yoga müziği. Kademeli olarak artan ses, uyanma sürecini daha keyifli hale getirerek güne güzel başlamanızı sağlar.
Dahili dijital FM radyo, her gün en sevdiğiniz parçalarla veya haber istasyonuyla uyanmanızı sağlar. En sevdiğiniz radyo istasyonunu seçin ve ayarlanan uyanma saatinizde çalmaya başlasın; önce yumuşak, ardından 90 saniye içinde kademeli olarak artarak seçtiğiniz ses seviyesine ulaşacak şekilde.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce okumak veya radyo dinlemek için ışığın ne kadar açık kalacağını belirlemenize olanak verir.
Uyandırma Işığı, enerji tasarrufu sağlayan lamba kullanan tek gün doğumu simülatörüdür. Normal bir ampulle çalışan bir Uyandırma Işığına göre % 24 daha az enerji tüketir.
Bu uyandırma Işığındaki hoparlör, entegre bir ses kutusu tarafından desteklenerek, FM radyo dinlerken veya doğal uyandırma sesleri ile uyanırken mükemmel ses kalitesi sağlar.
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Güvenlik
Kullanım kolaylığı
Açık
Ses
Ekran