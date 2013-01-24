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    Uyandırma Işığı

    HF3475/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Doğal bir şekilde uyanın Doğal bir şekilde uyanın Doğal bir şekilde uyanın
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      Uyandırma Işığı

      HF3475/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Doğal bir şekilde uyanın

      Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Uyandırma Işığı

      Doğal bir şekilde uyanın

      Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün

      Doğal bir şekilde uyanın

      Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Uyandırma Işığı

      Doğal bir şekilde uyanın

      Kademeli olarak artan ışığıyla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar. Tüm faydaları görün

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        Uyandırma Işığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Doğal bir şekilde uyanın

        • Beyaz
        kademeli ışık, enerji hormonlarını olumlu yönde etkiler

        kademeli ışık, enerji hormonlarını olumlu yönde etkiler

        Işık, ayarlanmış uyanma saatinizden önceki 30 dakika içinde kademeli olarak artar. Işık gözlerinizin üzerine düşer ve enerji hormonlarınızı olumlu yönde etkileyerek vücudunuzu uyanmaya hazırlar. Bu, uyanmayı daha keyifli kılar.

        Doğal şekilde uyanma için 300 Lüks değerine kadar

        Doğal şekilde uyanma için 300 Lüks değerine kadar

        Işık yoğunluğu kişiden kişiye çok farklılık gösterir. Genel olarak, daha yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıldığında, kişinin tamamen uyanması için daha az zamana gereksinimi olur. Uyandırma Işığının ışık yoğunluğu 300 Lüks değerine kadar ayarlanabilir. Bu, kişisel tercihinize en çok uyan ışık yoğunluğunda uyanabilmenizi sağlar.

        4 doğal ve hoş uyandırma sesi seçeneği

        4 doğal ve hoş uyandırma sesi seçeneği

        Ayarladığınız uyanma saatinde, doğal bir ses veya seçilen radyo istasyonunu duymaya başlarsınız. Yavaş bir şekilde başlar ve seçtiğiniz ses seviyesine ulaşması bir buçuk dakika sürer. Seçebileceğiniz dört doğal ses vardır: ormandaki sabah kuşları, Alpler'deki inekler, guguk kuşu ve rahatlatıcı yoga müziği. Kademeli olarak artan ses, uyanma sürecini daha keyifli hale getirerek güne güzel başlamanızı sağlar.

        Dijital FM tuner

        Dijital FM tuner

        Dahili dijital FM radyo, her gün en sevdiğiniz parçalarla veya haber istasyonuyla uyanmanızı sağlar. En sevdiğiniz radyo istasyonunu seçin ve ayarlanan uyanma saatinizde çalmaya başlasın; önce yumuşak, ardından 90 saniye içinde kademeli olarak artarak seçtiğiniz ses seviyesine ulaşacak şekilde.

        Siz uykuya daldıktan sonra, ayarlanan saatte kapanan ışık ve radyo

        Siz uykuya daldıktan sonra, ayarlanan saatte kapanan ışık ve radyo

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce okumak veya radyo dinlemek için ışığın ne kadar açık kalacağını belirlemenize olanak verir.

        Enerji tasarrufu sağlayan lamba

        Enerji tasarrufu sağlayan lamba

        Uyandırma Işığı, enerji tasarrufu sağlayan lamba kullanan tek gün doğumu simülatörüdür. Normal bir ampulle çalışan bir Uyandırma Işığına göre % 24 daha az enerji tüketir.

        Entegre ses kutusu sayesinde mükemmel ses kalitesi

        Bu uyandırma Işığındaki hoparlör, entegre bir ses kutusu tarafından desteklenerek, FM radyo dinlerken veya doğal uyandırma sesleri ile uyanırken mükemmel ses kalitesi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          38  W
          Gerilim
          230  volt
          Frekans
          50  Hz
          Lamba tipleri
          Philips Enerji Tasarruflu Lamba
          Lambaların ömrü
          beklenen >6.000 saat
          Kordon uzunluğu
          200  cm
          Yalıtım
          Sınıf II (çift izolasyonlu)

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          14x19,5x23 (DxGxY)  cm
          Ürün ağırlığı
          WE 1,3 kg, UK 1,35  kg
          F-box boyutları
          19x26,3x27  cm
          F-Box ağırlığı
          WE 1,676 kg, UK 1,726  kg
          A-box içinde F-box sayısı
          3  adet
          A-box boyutları
          58x26,3x27,6  cm
          A-Box ağırlığı
          WE 5,288 kg, UK 5,438  kg
          Avrupa ölçü sistemi miktarları
          126  adet

        • Lojistik verileri

          CTV kodu
          8843 475 01
          Menşei
          Çin

        • Güvenlik

          UV yaymaz
          UV ışını yaymaz
          Cenelec onaylı
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Ses için erteleme düğmesi
          9  dakika
          Kompakt boy
          Sınırlı komodin alanı gerekir (14x19,5cm)
          Enerji yedekleme fonksiyonu
          5  dakika
          Kullanıcı arayüzü
          3 tekerlek (bas ve çevir), 1 anahtar
          Kaymayan lastik ayaklar
          Evet
          Alarm test fonksiyonu
          Evet

        • Açık

          Gün doğumu süreci (0-
          30  dakika
          Işık seviyesi ayarlayıcı
          40-50 cm'de 0-300 Lüks
          Işık açma/kapama fonksiyonu
          Evet

        • Ses

          Uyandırma sesi
          • 4 doğal ve hoş uyandırma sesi
          • en sevdiğiniz dijital FM radyo istasyonu
          FM tuner
          Evet
          Üstün ses kutusu
          Entegre ses kutusu
          Ses kapama fonksiyonu
          Sesi anında kapatma seçeneği

        • Ekran

          Ekran parlaklık kontrolü
          4 ayar, 30 dakikalık uyandırma sırasında maksimuma ulaşır
          Gizli LED ekran
          Ürün için tasarlanmış görünmez ekran

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