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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HF3461/01
Güne güzel bir şekilde başlayın
Uyandırma Işığı sizi kolayca ve doğal bir şekilde uyandırarak, güne bir yaz sabahındaki kadar çok enerjiyle başlamanızı sağlar. Philips'in 100 yıllık aydınlatma uzmanlığında yararlanan Uyandırma Işığı, tıbbi olarak kanıtlanmış avantajlar sağlar.
Işık, ayarlanmış uyanma saatinizden önceki 30 dakika içinde kademeli olarak artar. Işık gözlerinizin üzerine düşer ve enerji hormonlarınızı olumlu yönde etkileyerek vücudunuzu uyanmaya hazırlar. Bu, uyanmayı daha keyifli kılar.
Uyandırma Işığı (HF 3461), 400 Lükse kadar ışık yoğunluğu sunar. Enerji dolu uyanmanızı sağlayacak şekilde enerji hormonlarının etkilenmesi için 250 Lükse kadar ışığa gerek olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Kolay okuma için 300 - 400 Lüks ışık yoğunluğuna ihtiyaç vardır.
Ayarlanmış uyanma saatinizde, doğal bir ses veya isterseniz yumuşak bir alarm duymaya başlarsınız. Yavaş bir şekilde başlar ve seçtiğiniz ses seviyesine ulaşması bir buçuk dakika sürer. Seçebileceğiniz üç farklı doğal ses vardır: Ormandaki sabah kuşları, kumsaldaki dalgalar veya küçük bir göldeki kurbağa ve ördek. Kademeli olarak artan ses, uyanma sürecinin yumuşak olmasını sağlayarak sert bir şekilde uyandırılmamanızı sağlar. Ses seçilen seviyeye ulaştığında, yataktan çıkmak kolaydır.
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