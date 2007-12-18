Üç doğal ses veya yumuşak alarm

Ayarlanmış uyanma saatinizde, doğal bir ses veya isterseniz yumuşak bir alarm duymaya başlarsınız. Yavaş bir şekilde başlar ve seçtiğiniz ses seviyesine ulaşması bir buçuk dakika sürer. Seçebileceğiniz üç farklı doğal ses vardır: Ormandaki sabah kuşları, kumsaldaki dalgalar veya küçük bir göldeki kurbağa ve ördek. Kademeli olarak artan ses, uyanma sürecinin yumuşak olmasını sağlayarak sert bir şekilde uyandırılmamanızı sağlar. Ses seçilen seviyeye ulaştığında, yataktan çıkmak kolaydır.