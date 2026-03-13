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HD9342/02
Üretimden kaldırıldı
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Eco passport Philips Avance Collection Kettle - English (US)
Tümü (3)
Philips Su Isıtıcımı kireç önleyici filtre olmadan kullanabilir miyim?
Su ısıtıcımın tabanındaki beyaz lekeler nedir?
Philips Su Isıtıcımın kireç filtresini nasıl temizlerim?
Philips su ısıtıcımın ağız kısmından su geliyor
Philips Su Isıtıcımın tabanında su/yoğuşma var
Philips su ısıtıcım su kaynayınca çalışmayı durduruyor
Philips su ısıtıcım açılmıyor
Philips Su Isıtıcımın iç kısmında küçük lekeler var