Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre kahve çekirdeği öğütücüsü

Taze çekilmiş kahvenin o lezzetli tadını elde etmek için taze kahve çekirdekleri, kahve hazırlanmadan önce öğütülür. Bu kahve makinesinde en ideal öğütme ayarının sağlanması, dolayısıyla da en iyi tadın elde edilmesi için konik biçimli öğütücüler bulunur.