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    Grind & Brew

    Kahve makinesi

    HD7769/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir. Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir. Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
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      Grind & Brew Kahve makinesi

      HD7769/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Entegre öğütücülü Philips Grind & Brew kahve makinesi ile taze çekilmiş çekirdeklerden hazırlanan muhteşem kahvenin keyfini çıkarın. Benzersiz ikili hazne, iki çekirdek türü arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı sayesinde güne taptaze kahveyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Grind & Brew Kahve makinesi

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Entegre öğütücülü Philips Grind & Brew kahve makinesi ile taze çekilmiş çekirdeklerden hazırlanan muhteşem kahvenin keyfini çıkarın. Benzersiz ikili hazne, iki çekirdek türü arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı sayesinde güne taptaze kahveyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Entegre öğütücülü Philips Grind & Brew kahve makinesi ile taze çekilmiş çekirdeklerden hazırlanan muhteşem kahvenin keyfini çıkarın. Benzersiz ikili hazne, iki çekirdek türü arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı sayesinde güne taptaze kahveyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Grind & Brew Kahve makinesi

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Entegre öğütücülü Philips Grind & Brew kahve makinesi ile taze çekilmiş çekirdeklerden hazırlanan muhteşem kahvenin keyfini çıkarın. Benzersiz ikili hazne, iki çekirdek türü arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı sayesinde güne taptaze kahveyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Grind & Brew

        Grind & Brew

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

        İki çekirdek türü arasında geçiş yapmak için ikili hazne

        • Entegre kahve öğütücü
        • İkili çekirdek haznesi
        • Zamanlayıcı
        • Siyah ve metal
        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.

        Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre kahve çekirdeği öğütücüsü

        Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre kahve çekirdeği öğütücüsü

        Taze çekilmiş kahvenin o lezzetli tadını elde etmek için taze kahve çekirdekleri, kahve hazırlanmadan önce öğütülür. Bu kahve makinesinde en ideal öğütme ayarının sağlanması, dolayısıyla da en iyi tadın elde edilmesi için konik biçimli öğütücüler bulunur.

        Çeşitlilik için ikili taze çekirdek haznesi

        Çeşitlilik için ikili taze çekirdek haznesi

        İkili hazne sayesinde iki farklı kahve çekirdeğini muhafaza edebilirsiniz. Demlemeye başlamadan önce kullanmak istediğiniz kahve çekirdeğini seçin. İki farklı kahve çekirdeğinden birini seçebilir veya her ikisini birden seçerek kendi karışımınızı oluşturabilirsiniz.

        Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

        Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

        Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.

        Çekilmiş kahve için de uygundur

        Çekilmiş kahve için de uygundur

        Kahve çekirdekleri yerine çekilmiş kahve de kullanabilirsiniz. Öğütücü kapatma fonksiyonu, öğütücüyü devre dışı bırakarak filtreye kolayca çekilmiş kahve doldurmanızı sağlar.

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        Favori lezzetiniz için öğütme seçici düğmesi

        Favori lezzetiniz için öğütme seçici düğmesi

        9 öğütme boyutu seçeneği sayesinde kahvenin tadını kişisel tercihinize göre ayarlayın. Daha sert bir kahve için ince öğütmeyi veya daha hafif, yumuşak bir filtre kahve için kalın öğütmeyi seçin.

        Sizi taze kahve kokusuyla uyandıran zamanlayıcı

        Sizi taze kahve kokusuyla uyandıran zamanlayıcı

        Zamanlayıcı sayesinde taze kahve kokularıyla uyanın. Kahve makinenizi hazırlayın, saati ayarlayın ve arzuladığınız saatte bir sürahi taze kahve hazır olsun.

        Demleme düğmesi ile kahve ayarlarını kolayca seçin

        Demleme düğmesi ile kahve ayarlarını kolayca seçin

        Kullanışlı demleme düğmesi sayesinde fincan sayısı ve kahve sertliği gibi kahve ayarlarını tercihinize göre kolayca seçebilir ve özelleştirebilirsiniz.

        Ayarlanabilir sıcak tutma süresi sayesinde kahvenizi 10 dakikadan 2 saate kadar sıcak tutabilirsiniz

        Ayarlanabilir sıcak tutma süresi sayesinde kahvenizi 10 dakikadan 2 saate kadar sıcak tutabilirsiniz

        Demledikten sonra kahvenizin sıcak kalma süresine karar verin. Otomatik kapanma süresini 10 dakikadan 2 saate kadar ayarlayabilirsiniz.

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

        Aroma sızdırmazlığı sayesinde kahve çekirdekleriniz daha uzun süre taze kalır

        Aroma sızdırmazlığı sayesinde kahve çekirdekleriniz daha uzun süre taze kalır

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Cam sürahi

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1000  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (GxDxY)
          212 x 277 x 440  mm
          Ürün ağırlığı
          4,6  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY
          320 x 280 x 505  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          6,2  kg

        • Genel özellikler

          Kahveli içecekler
          Damlamalı filtre kahve
          Uygun olduğu ürünler
          Bütün kahve çekirdekleri, çekilmiş kahve tozu
          Her içecek için özelleştirme
          Ayarlanabilir kahve sertliği
          Öğütücü ayarları
          9
          Ekran türü
          LCD
          Kolay kullanım ve temizlik
          • Ekran
          • 2'li kahve çekirdeği haznesi
          • Su seviyesi göstergesi
          • Otomatik kapanma
          • Damlama önleyici
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          • Makinede yıkanabilen parçalar
          • Çıkarılabilir filtre tutucu
          Özel işlevler
          Aroma karıştırıcı

        • Kaplama

          Malzeme su haznesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik ve plastik

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Metal

        • Teknik spesifikasyonlar

          Su kazanları
          0
          Su haznesi kapasitesi
          12'ye kadar  fincanlar
          Bir fincan için hazırlama süresi
          10  dk
          Kahve sıcaklığı
          80 - 85  derece
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  L
          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Gerilim
          230  volt
          Frekans
          50  Hz
          Çekirdek haznesi kapasitesi
          2 x 125  gr

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

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