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  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7769/00
  • Standard Product Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Main in-use photograph Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7769/00

Üretimden kaldırıldı

Grind & BrewÖğütücülü filtre kahve makinesi

HD7769/00

3.7

| (15) İncelemeler

Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

Entegre öğütücülü Philips Grind & Brew kahve makinesi ile taze çekilmiş çekirdeklerden hazırlanan muhteşem kahvenin keyfini çıkarın. Benzersiz ikili hazne, iki çekirdek türü arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı sayesinde güne taptaze kahveyle başlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

İki çekirdek türü arasında geçiş yapmak için ikili hazne

Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

  • Entegre kahve öğütücü

  • İkili çekirdek haznesi

  • Zamanlayıcı

  • Siyah ve metal

Moedor de grãos integrado para um café sempre fresco

Moedor de grãos integrado para um café sempre fresco

Deseja um café mais curto, como se toma no Mediterrâneo? Sem problema. Com o sistema corta-pingos da sua cafeteira elétrica, você pode retirar a xícara antes que o ciclo completo esteja concluído.

Çeşitlilik için ikili taze çekirdek haznesi

Çeşitlilik için ikili taze çekirdek haznesi

İkili hazne sayesinde iki farklı kahve çekirdeğini muhafaza edebilirsiniz. Demlemeye başlamadan önce kullanmak istediğiniz kahve çekirdeğini seçin. İki farklı kahve çekirdeğinden birini seçebilir veya her ikisini birden seçerek kendi karışımınızı oluşturabilirsiniz.

Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

15

İncelemeler

14/02/2022

Türkiye

Türkiye

Tam bir fiyat performans ürünü

Tazecik çekilmiş çekirdekten nefis kahveler içmek için doğru tercih. 2 saat sıcak tutma özelliği var çok memnunum.

Avantajlar

Kompakt tasarım

Dezavantajlar

Suyun hepsini kullanıyor ölçülü koymanız lazım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-14

24/01/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ve estetik

1 gr kahve için 13 gr su oranıyla ideal olan 1/16 oranını sağlayamasa da su miktarını ve çekirdek ölçüsünü ayarlayarak kendi reçetenizi oluşturup ideal lezzeti yakalaya bilirsiniz. En ince değirmen ayarında bile bir nebze iri öğütüyor ki filtre kahve için kabul edilebilir boyutta. Kesinlikle piyasada bulunan rakipleri arasında tartışmasız en iyisi.

Avantajlar

120 dk ya var sıcak tutma süresi, çekirdek değirmeni sayesinde muhteşem kahve kokusu ve aramosı, su miktarıyla oynayarak kendi reçetenizi oluşturma imkanı, kaliteli ve şık dizayn

Dezavantajlar

bir fincan yaklaşık 135 ml ve 10.4 gr kahve olarak ayarlı. Bu da 1/13 oranına denk geliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-24

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-24

01/10/2021

Türkiye

Türkiye

mmm... leziz aroma ...kullanımı pratik

Kullandığım zaman evi müthiş bir kahve kokusu kaplıyor. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Damak zevkinize uygun yoğunluk ve asiditeye sahip kahve çeşidi tercihinde bulunursanız mutlu kalırsınız. Kullanımı gerçekten pratik. İçinde filtre olmayışı sorun değil (zaten bu belirtiliyor), kahve makinesini alıyorsanız kağıt / diğer filtrelerden edinebilirsiniz. Günün dileğiniz zamanında isterseniz o an isterseniz saatini ayarladığınız zaman sıcak kahve içebilirsiniz. Lezzeti alabilmek için kısa bir süre demlenmesine izin verin. Kullanım sonrası aparatları yıkamanızı, su konulan haznenin kapağını bir süre açık tutmanızı ve 15 gün de bir öğütücüyü fırçası ile temizlemenizi tavsiye ederim.

Avantajlar

Çekirdek ve öğütülmüş kahve kullanımı; iki farklı çekirdek kahvenin harmanlanabilmesi; hazırlanan kahvenin 120 dakika sıcak kalması (ki bu pek çok markada yok); zaman ayarının oluşu; kolay temizlenir olması; gayet şık bir dizaynı olması; cam haznede homojen aromayı sağlayan kısmın bulunması,

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-10-01

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-10-01

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