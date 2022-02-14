2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD7769/00
Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
Entegre öğütücülü Philips Grind & Brew kahve makinesi ile taze çekilmiş çekirdeklerden hazırlanan muhteşem kahvenin keyfini çıkarın. Benzersiz ikili hazne, iki çekirdek türü arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı sayesinde güne taptaze kahveyle başlayın.
Entegre kahve öğütücü
İkili çekirdek haznesi
Zamanlayıcı
Siyah ve metal
Deseja um café mais curto, como se toma no Mediterrâneo? Sem problema. Com o sistema corta-pingos da sua cafeteira elétrica, você pode retirar a xícara antes que o ciclo completo esteja concluído.
İkili hazne sayesinde iki farklı kahve çekirdeğini muhafaza edebilirsiniz. Demlemeye başlamadan önce kullanmak istediğiniz kahve çekirdeğini seçin. İki farklı kahve çekirdeğinden birini seçebilir veya her ikisini birden seçerek kendi karışımınızı oluşturabilirsiniz.
Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.
3.7
5 üzerinden
15
İncelemeler
Güloç
14/02/2022
Türkiye
Tam bir fiyat performans ürünü
Tazecik çekilmiş çekirdekten nefis kahveler içmek için doğru tercih. 2 saat sıcak tutma özelliği var çok memnunum.
Avantajlar
Kompakt tasarım
Dezavantajlar
Suyun hepsini kullanıyor ölçülü koymanız lazım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-14
bubu23
24/01/2022
Türkiye
Kaliteli ve estetik
1 gr kahve için 13 gr su oranıyla ideal olan 1/16 oranını sağlayamasa da su miktarını ve çekirdek ölçüsünü ayarlayarak kendi reçetenizi oluşturup ideal lezzeti yakalaya bilirsiniz. En ince değirmen ayarında bile bir nebze iri öğütüyor ki filtre kahve için kabul edilebilir boyutta. Kesinlikle piyasada bulunan rakipleri arasında tartışmasız en iyisi.
Avantajlar
120 dk ya var sıcak tutma süresi, çekirdek değirmeni sayesinde muhteşem kahve kokusu ve aramosı, su miktarıyla oynayarak kendi reçetenizi oluşturma imkanı, kaliteli ve şık dizayn
Dezavantajlar
bir fincan yaklaşık 135 ml ve 10.4 gr kahve olarak ayarlı. Bu da 1/13 oranına denk geliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-12-24
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-12-24
Dafne Kahve
01/10/2021
Türkiye
mmm... leziz aroma ...kullanımı pratik
Kullandığım zaman evi müthiş bir kahve kokusu kaplıyor. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Damak zevkinize uygun yoğunluk ve asiditeye sahip kahve çeşidi tercihinde bulunursanız mutlu kalırsınız. Kullanımı gerçekten pratik. İçinde filtre olmayışı sorun değil (zaten bu belirtiliyor), kahve makinesini alıyorsanız kağıt / diğer filtrelerden edinebilirsiniz. Günün dileğiniz zamanında isterseniz o an isterseniz saatini ayarladığınız zaman sıcak kahve içebilirsiniz. Lezzeti alabilmek için kısa bir süre demlenmesine izin verin. Kullanım sonrası aparatları yıkamanızı, su konulan haznenin kapağını bir süre açık tutmanızı ve 15 gün de bir öğütücüyü fırçası ile temizlemenizi tavsiye ederim.
Avantajlar
Çekirdek ve öğütülmüş kahve kullanımı; iki farklı çekirdek kahvenin harmanlanabilmesi; hazırlanan kahvenin 120 dakika sıcak kalması (ki bu pek çok markada yok); zaman ayarının oluşu; kolay temizlenir olması; gayet şık bir dizaynı olması; cam haznede homojen aromayı sağlayan kısmın bulunması,
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-10-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-10-01