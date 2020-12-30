2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD7692/30
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor.
Termoslu
Almanya'da üretilmiştir
Beyaz
Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.
Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.
Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.
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