Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.
Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.
Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.
Kahve makinesi, kahvenizi hazırladıktan sonra enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Termos ise kahvenin sıcak kalmasını sağlar.
Su haznesinin çıkarılabilme imkanı suyun doldurulmasını veya haznenin temizlenmesini kolaylaştırır.
Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.
Yedek kablo, kahve makinesinin altındaki kablo bölmesinde saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.
Philips kahve makinesinin kırılmaz ve paslanmaz çelik termosu mükemmel sıcaklığı ve aromayı saatler boyunca korur.
Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.
Tasarım
İstediğiniz tarzda filtre kahve
Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve
Ağırlık ve boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri