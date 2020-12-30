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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30

Üretimden kaldırıldı

Pure EssentialsKahve makinesi

HD7692/30

Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kişiye özel sertlik ayarı için MyAroma Kontrolü

Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

  • Termoslu

  • Almanya'da üretilmiştir

  • Beyaz

1400 Watt

1400 Watt

Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.

Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.

Kireç çözme göstergesi ışığı

Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları