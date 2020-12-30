Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor.