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    Pure Essentials

    Kahve makinesi

    HD7692/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
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      Pure Essentials Kahve makinesi

      HD7692/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Pure Essentials Kahve makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Pure Essentials Kahve makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Bu akıllı kahve makinesi aradığınız lezzeti ve mükemmel tasarımı bir arada sunuyor. Sertlik ayarı özelliği kahvenizi istediğiniz anda dilediğiniz şekilde hazırlamanızı sağlarken, termos kahvenizin tazeliğini ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials

        Pure Essentials

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

        Kişiye özel sertlik ayarı için MyAroma Kontrolü

        • Termoslu
        • Almanya'da üretilmiştir
        • Beyaz
        1400 Watt

        1400 Watt

        Philips kahve makinesinin yüksek hızlı pompası kahvenizi optimum kahve aromasıyla daha hızlı hazırlar.

        Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

        Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

        Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için doğrudan otomatik kapanma

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için doğrudan otomatik kapanma

        Kahve makinesi, kahvenizi hazırladıktan sonra enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Termos ise kahvenin sıcak kalmasını sağlar.

        Kolayca doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi

        Kolayca doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi

        Su haznesinin çıkarılabilme imkanı suyun doldurulmasını veya haznenin temizlenmesini kolaylaştırır.

        Kahvenin kolayca doldurulması için döner filtre tutucu

        Kahvenin kolayca doldurulması için döner filtre tutucu

        Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.

        Mutfağınıza kolayca yerleştirmeniz için kablo toplama özelliği

        Mutfağınıza kolayca yerleştirmeniz için kablo toplama özelliği

        Yedek kablo, kahve makinesinin altındaki kablo bölmesinde saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.

        Kırılmaz paslanmaz çelik termos

        Kırılmaz paslanmaz çelik termos

        Philips kahve makinesinin kırılmaz ve paslanmaz çelik termosu mükemmel sıcaklığı ve aromayı saatler boyunca korur.

        Kireç çözme göstergesi ışığı

        Philips kahve makinesi, kirecini ne zaman çözmeniz gerektiğini bildirir. Düzenli yapılan çözme işlemi, kahve makinenizden en iyi lezzeti elde etmenizi sağlarken, musluk suyundan gelen kireç birikimine karşı cihazınızı korur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • İstediğiniz tarzda filtre kahve

          Otomatik kapanma
          Evet

        • Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve

          Su seviyesi göstergesi
          Evet
          Çıkarılabilir filtre tutucu
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Işıklı güç düğmesi
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (U x D x Y)
          382 x 196 x 395  mm
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  L
          Ambalaj ağırlığı
          3,2  kg
          Ürün ağırlığı
          2,7  kg

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kahve sürahisi tipi
          • Kırılmaz termos
          • Cam aroma sürahisi
          Kablo Saklama
          Evet
          Desteklenen kahve türleri
          Öğütülmüş kahve
          Menşei
          • Çin'de üretilmiştir
          • Hollanda'da tasarlanmıştır
          Güç
          1400  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kahve yapım süresi
          <10  dakika
          Kapasite
          1,2 L / 10-15 fincan
          Kordon uzunluğu
          88  cm

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          HD 7692/30 Beyaz/paslanmaz çelik/ kırmızı dalgalar

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