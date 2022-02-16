Aile tiryaki olunca, misafir de bol olunca bir demlik çay asla yetmez. Çayın demlenme, sıcak kalma sirkülasyonu çok önemlidir :)Ve de bol olmalıdır ki herkes doyana dek yudumlasın :) Artık bizim de bir çay makinesine ihtiyacımız var derken, yıllardır ailece güvendiğimiz marka Philips'in çay makinelerine bir bakalım dedik. Olumlu yorumlar üzerine Philips Çay Ustası HD7301/00 1700W Çay Makinesi'nde karar kılıp, siparişimizi verdik. Çok da iyi yapmışız. Sürekli sıcak, nefis çayımızı bolca yudumluyoruz :) Kireç önleyici filtresi, su bitince otomatik olarak kapanması özellikleri ile hem sağlığımız hem de güvenliğimiz için harika bir ürün. Ayrıca elinizin altında her an sıcak su hazır. Görsel açıdan da oldukça şık Sohbetlerimize eşlik eden Philips Çay Ustası HD7301/00 1700W Çay Makinesi ile evimizin bir eksiğini daha Philips ile tamamladık. Teşekkürler Philips Ailesi