2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD7301/00
1,9 litrelik büyük su ısıtıcısı
Otomatik sıcak tutma sistemi
Cam demlik ile şık tasarım
1700W'lık hızlı su ısıtma sistemi
Kolay kullanım ve hızlı temizlik
Otomatik sıcak tutma işlevi sayesinde çayınız demlendikten sonra sıcak kalır. Bu işlev su kaynadığında otomatik olarak devreye girer ve siz çayınızı içene kadar ideal sıcaklığı korur. Ailece yapacağınız uzun çay sohbetleri için mükemmel bir yardımcıdır.
1,9 litrelik geniş su ısıtıcı haznesi ile kalabalık aileler veya misafir ağırlama için idealdir. Tek seferde tüm ailenize yetecek kadar çay hazırlayabilir, tekrar tekrar su kaynatma derdinden kurtulabilirsiniz.
Cam demlik, şeffaf yapısıyla çayın rengini görmenizi sağlar. Zarif tasarımı mutfağınıza şıklık katarken, kolay temizlenebilir yapısı ise kullanıcı dostudur. Üstelik sağlam ve dayanıklıdır.
3.6
5 üzerinden
41
İncelemeler
unlshn35
16/02/2022
Türkiye
ADI ÜZERİNDE ÇAYCI
ÇOK MEMNUNUZ OFİSTE KULLANIYORUZ ÇAYIN LEZZETİ VS KAYBETMİYOR TAVİSİYE EDERİM.
Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır
Date of Use 2021-02-16
Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır
Date of Use 2021-02-16
02/12/2021
Türkiye
Harika
Bu ikinci satın alışım. Gayet performanslı ve kaliteli bir ürün. Tavsiye ederim.
Avantajlar
Çok güzel çay demleniyor.
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır
Date of Use 2020-12-02
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır
Date of Use 2020-12-02
Dilara.2
29/12/2020
Türkiye
Sağlam ve çok güzel
Çok güzel hızlı kaynıyor siyah oluşu ve cam oluşu güzel bayıldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır