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  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
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  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
  • Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi

Daily CollectionÇay Makinesi

HD7301/00

3.6
| (41) İncelemeler
Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi
Philips çay makinesi ile çay hep sıcak! 1,9 L hazne ve otomatik sıcak tutma özelliğiyle ailece keyifli çay anları sizi bekliyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

Otomatik sıcak tutma fonksiyonuyla çay hep hazır

Philips çaycı ile tüm aile için sıcak çay keyfi

  • 1,9 litrelik büyük su ısıtıcısı

  • Otomatik sıcak tutma sistemi

  • Cam demlik ile şık tasarım

  • 1700W'lık hızlı su ısıtma sistemi

  • Kolay kullanım ve hızlı temizlik

Otomatik sıcak tutma işlevi

Otomatik sıcak tutma işlevi

Otomatik sıcak tutma işlevi sayesinde çayınız demlendikten sonra sıcak kalır. Bu işlev su kaynadığında otomatik olarak devreye girer ve siz çayınızı içene kadar ideal sıcaklığı korur. Ailece yapacağınız uzun çay sohbetleri için mükemmel bir yardımcıdır.

1,9 litrelik su ısıtıcısı kapasitesi

1,9 litrelik su ısıtıcısı kapasitesi

1,9 litrelik geniş su ısıtıcı haznesi ile kalabalık aileler veya misafir ağırlama için idealdir. Tek seferde tüm ailenize yetecek kadar çay hazırlayabilir, tekrar tekrar su kaynatma derdinden kurtulabilirsiniz.

Şeffaf cam demlik ile çay keyfi

Şeffaf cam demlik ile çay keyfi

Cam demlik, şeffaf yapısıyla çayın rengini görmenizi sağlar. Zarif tasarımı mutfağınıza şıklık katarken, kolay temizlenebilir yapısı ise kullanıcı dostudur. Üstelik sağlam ve dayanıklıdır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.6

5 üzerinden

41

İncelemeler

16/02/2022

Türkiye

Türkiye

ADI ÜZERİNDE ÇAYCI

ÇOK MEMNUNUZ OFİSTE KULLANIYORUZ ÇAYIN LEZZETİ VS KAYBETMİYOR TAVİSİYE EDERİM.

Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır

Date of Use 2021-02-16

Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır

Date of Use 2021-02-16

02/12/2021

Türkiye

Türkiye

Harika

Bu ikinci satın alışım. Gayet performanslı ve kaliteli bir ürün. Tavsiye ederim.

Avantajlar

Çok güzel çay demleniyor.

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır

Date of Use 2020-12-02

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır

Date of Use 2020-12-02

29/12/2020

Türkiye

Türkiye

Sağlam ve çok güzel

Çok güzel hızlı kaynıyor siyah oluşu ve cam oluşu güzel bayıldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7301/00 Çay Makinesi için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları