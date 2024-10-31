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    • Lezzetli ızgara, mükemmel sonuçlar. Lezzetli ızgara, mükemmel sonuçlar. Lezzetli ızgara, mükemmel sonuçlar.
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      7000 Serisi Temaslı Izgara

      HD6307/70

      Genel Derecelendirme / 5
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      Lezzetli ızgara, mükemmel sonuçlar.

      Harika ızgaraların sırrı doğru ısıdan geçer. Hassas sıcaklık seçimi ve sıcaklık probu yiyeceklerin her tarafında mükemmel sonuçlar sunar. Biftekten balık ve sebzelere kadar sevdiğiniz tüm yemekleri ızgarada pişirin.

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      7000 Serisi Temaslı Izgara

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      7000 Serisi
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      7000 Serisi

      Temaslı Izgara

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      Lezzetli ızgara, mükemmel sonuçlar.

      Her zaman mükemmel ızgara için sıcaklık probu ve ön ayarlar

      • Izgara için tam açılır
      • Sıcaklık probu
      • Ayarlanabilir çıkarılabilir plakalar
      • Hassas dijital kontrol
      Mükemmel hassas sonuçlar için dijital kontrol

      Mükemmel hassas sonuçlar için dijital kontrol

      Sulu, mükemmel pişmiş yemekler için tam olarak ihtiyacınız olan sıcaklığı ayarlayın. Sandviçleri, etleri ve sebzeleri tam istediğiniz gibi ızgarada pişirin.

      8 ön ayarlı fonksiyon zahmetsiz ızgara sağlar

      8 ön ayarlı fonksiyon zahmetsiz ızgara sağlar

      Buz çözme, burger, balık, tavuk, sebze ve et (az pişmiş, orta pişmiş ve iyi pişmiş) için 8 adet ön ayar düğmesiyle ızgaranın keyfine varın.

      Yiyeceğinizi tam istediğiniz gibi pişirmek için gıda termometresi

      Yiyeceğinizi tam istediğiniz gibi pişirmek için gıda termometresi

      Entegre sıcaklık probu ile eti tam istediğiniz seviyede ızgarada pişirin.

      Hassas pişirme için zamanlayıcı

      Hassas pişirme için zamanlayıcı

      Izgara işlemi tamamlandığında ısıtmayı durduran entegre zamanlayıcıyla aşırı pişirmenin önüne geçin.

      Kolay temizlik için çıkarılabilir parçalar

      Kolay temizlik için çıkarılabilir parçalar

      Yapışmaz plakalar ve yağ tepsisi kolayca çıkarılabildiğinden temizlik son derece kolaydır.

      Hızlı pişirme için yüksek güç

      Hızlı pişirme için yüksek güç

      2200 watt güç, ızgara plakalarını hızla ısıtır ve mükemmel sonuçlar için hassas ve kesintisiz sıcaklığı korur.

      Ayarlanabilir yükseklik sevdiğiniz tüm yiyeceklere uyum sağlar

      Ayarlanabilir yükseklik sevdiğiniz tüm yiyeceklere uyum sağlar

      Daha kalın yiyecekler veya açık sandviçler için üst ızgara plakasının yüksekliğini kolayca ayarlayın.

      Geniş ızgara yüzeyi tüm aileyi doyurur

      Geniş ızgara yüzeyi tüm aileyi doyurur

      İster kendiniz ister kalabalık bir grup için yemek pişirin, geniş ızgara alanı her türlü ihtiyacınızı karşılar.

      Kolay ızgara için çıkarılabilir yapışmaz plakalar

      Kolay ızgara için çıkarılabilir yapışmaz plakalar

      Ne pişirirseniz pişirin, çıkarılabilir yapışmaz ızgara plakaları ile ızgara yapmak ve temizlemek çok kolay.

      Tezgah üstü ızgara için 180° açılır

      Tezgah üstü ızgara için 180° açılır

      Et ve sebzeleri her iki tarafta tek seferde pişirmek için sandviç makinesini 180° açın.

      Çıkarılabilir damlama tepsisi artık yağı toplar

      Çıkarılabilir damlama tepsisi artık yağı toplar

      Eriyen yağı kolay temizlik için çıkarılabilen damlama tepsisinde toplayın.

      Taşıma ve saklama için tutma yeri kilidi

      Taşıma ve saklama için tutma yeri kilidi

      Izgaranızı kolayca taşımak ve saklamak için tutma yerini kapatıp kilitleyin.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Malzemeler

        Ana Gövde
        PF
        Izgara plakası
        Alüminyum alaşım
        Gövde
        PF
        Kol
        Alüminyum alaşım
        Kol Kaplaması
        Aluminize sac
        Yansıtıcı Plaka
        Aluminize sac
        Ön Kaplama
        PA66V
        Panel
        PC; şeffaf
        Şeffaf Düğmeler
        PA66
        Yağ Artığı Haznesi
        PA66
        Üst/Ön muhafaza ve yükseklik düğmesi için dekoratif kaplama
        Paslanmaz çelik SUS430
        Isıtma parçası
        Yansıtıcı plakaya monte

      • Teknik özellikler

        Gerilim
        220-240  V
        Güç
        1800 - 2200  W
        Kablo uzunluğu
        > 0,8 m, açıkken  m
        Frekans
        50-60  Hz

      • Tasarım ve kaplama

        Renkler
        Siyah

      • Servis

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      Badge-D2C

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