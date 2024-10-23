5000 Serisi Temaslı Izgara
Lezzetli ızgaralar artık çok kolay.
Izgarada pişmiş yemeklerin tadını zahmetsizce çıkarın. Kolay temizlenen çıkarılabilir plakalar ve hızlı ısıtma, rahat bir ızgara deneyimi sunar.
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5000 Serisi Temaslı Izgara
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5000 Serisi
Temaslı Izgara
Lezzetli ızgaralar artık çok kolay. Mükemmel sonuçlar için çıkarılabilir plakalar ve yüksek güç Izgara için tam açılır Mükemmel sonuçlar için yüksek güç Ayarlanabilir yükseklik Çıkarılabilir plakalar Kolay temizlik için çıkarılabilir parçalar
Yapışmaz plakalar ve yağ tepsisi kolayca çıkarılabildiğinden temizlik son derece kolaydır.
Hızlı pişirme için yüksek güç
2200 watt güç, ızgara plakalarını hızla ısıtır ve mükemmel sonuçlar için hassas ve kesintisiz sıcaklığı korur.
Mükemmel sonuçlar için ayarlanabilir sıcaklık
Sandviçlerinizi, etlerinizi ve sebzelerinizi tam istediğiniz gibi pişirmek için her seferinde mükemmel sıcaklığı ayarlayın.
Ayarlanabilir yükseklik sevdiğiniz tüm yiyeceklere uyum sağlar
Daha kalın yiyecekler veya açık sandviçler için üst ızgara plakasının yüksekliğini kolayca ayarlayın.
Geniş ızgara yüzeyi tüm aileyi doyurur
İster kendiniz ister kalabalık bir grup için yemek pişirin, geniş ızgara alanı her türlü ihtiyacınızı karşılar.
Kolay ızgara için çıkarılabilir yapışmaz plakalar
Ne pişirirseniz pişirin, çıkarılabilir yapışmaz ızgara plakaları ile ızgara yapmak ve temizlemek çok kolay.
Tezgah üstü ızgara için 180° açılır
Et ve sebzeleri her iki tarafta tek seferde pişirmek için sandviç makinesini 180° açın.
Çıkarılabilir damlama tepsisi artık yağı toplar
Eriyen yağı kolay temizlik için çıkarılabilen damlama tepsisinde toplayın.
Taşıma ve saklama için tutma yeri kilidi
Izgaranızı kolayca taşımak ve saklamak için tutma yerini kapatıp kilitleyin.
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Menşei
Üretildiği yer:
Çin
Malzemeler
Ana Gövde
PF Izgara plakası
Alüminyum alaşım Gövde
PF Kol
Alüminyum alaşım Kol Kaplaması
Aluminize sac Yansıtıcı Plaka
Aluminize sac Ön Kaplama
PA66 Panel
PC; şeffaf Şeffaf Düğmeler
PA66 Yağ Artığı Haznesi
PA66 Üst/Ön muhafaza ve yükseklik düğmesi için dekoratif kaplama
Paslanmaz çelik SUS430 Isıtma parçası
Yansıtıcı plakaya monte
Teknik özellikler
Gerilim
220-240
V Güç
1800 - 2200
W Kablo uzunluğu
> 0,8 m, açıkken
m Frekans
50-60
Hz
Tasarım
Renk
Siyah
Servis
2 yıl uluslararası garanti
Evet
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