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Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün
Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün
Fritöz
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yağın filtrelenmesi ve saklanması için idealdir. Filtreleme yağın daha temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlar, bu da sağlığınız için daha iyidir. Kap ayrıca kullanılmış yağın saklanması için de kullanılabilir.
İstenmeyen kızartma kokularını azaltır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Değiştirmeye gerek yoktur.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım ve kaplama
Ağırlık ve boyutlar