Ek yağ kabı: yağın filtrelenmesi ve saklanması için ideal

Yağın filtrelenmesi ve saklanması için idealdir. Filtreleme yağın daha temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlar, bu da sağlığınız için daha iyidir. Kap ayrıca kullanılmış yağın saklanması için de kullanılabilir.