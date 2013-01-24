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    Fritöz

    HD6151
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
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      Fritöz

      HD6151
      Genel Derecelendirme / 5

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Fritöz

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Fritöz

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Fritöz

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        Toplam:

        Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

        Boyutları küçük, performansı büyük

        • 800 g
        • çıkarılabilir hazne
        • Zamanlayıcılı
        Ek yağ kabı: yağın filtrelenmesi ve saklanması için ideal

        Ek yağ kabı: yağın filtrelenmesi ve saklanması için ideal

        Yağın filtrelenmesi ve saklanması için idealdir. Filtreleme yağın daha temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlar, bu da sağlığınız için daha iyidir. Kap ayrıca kullanılmış yağın saklanması için de kullanılabilir.

        Kompaktlığı sayesinde kolay saklama

        Kompaktlığı sayesinde kolay saklama

        Dijital zamanlayıcı, kızartma zamanının önceden ayarlanmasına olanak sağlar

        Dijital zamanlayıcı, kızartma zamanının önceden ayarlanmasına olanak sağlar

        Muhafaza hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Muhafaza hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Daha kolay yağ dökme ve temizleme için çıkarılabilir iç hazne

        Daha kolay yağ dökme ve temizleme için çıkarılabilir iç hazne

        İki katmanlı filtre, istenmeyen kızartma kokularını azaltır

        İstenmeyen kızartma kokularını azaltır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Değiştirmeye gerek yoktur.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Kontrol penceresi
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          Isı korumalı dış kaplama
          Evet
          Otomatik kapak açma
          Evet
          Sökülebilir, kilitli kapak
          Evet
          Sökülebilir kızartma sepeti
          Evet
          Ayarlanabilir termostat
          Evet
          Sıcaklık lambası
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet
          Tutacaklar
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1600  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kapasite
          800  g
          Yağ içeriği
          1,5  L
          Kordon uzunluğu
          1,2  m

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          Mısır yaprağı sarısı çizgili beyaz
          Malzemeler
          Plastik (PP)

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (G x Y x D)
          235x230x325  mm
          Cihaz ağırlığı
          3,8  kg

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