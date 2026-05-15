2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD5850/90
Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
Tüm favori yemeklerinizi şık bir şekilde hazırlamanız için ultra ince tasarım. Tezgâh üstünde pişirmeden masada sıcak tencere ve fondü keyfi yaşamaya kadar, Philips Indüksiyon ocağı 5000 Serisi, 2000 W'a kadar 10 ısı seviyesi ve çok yönlü pişirme için 8 ön ayar sunuyor.
2000 W'a kadar ısı seviyeleriyle güçlü performans
Hızlı kurulum. Basit pişirme. Kolay temizlik.
Çok yönlü pişirme: Kısık ateşten mühürlemeye 8 ön ayar
Otomatik kapanma ve Çocuk kilidi ile daha güvenli mutfak
Sadece 41 mm inceliğindeki zarif ultra ince tasarımıyla, sağlam performans sunarak istediğiniz şekilde pişirin
İndüksiyon ocağı prize takın ve pişirmeye hemen başlayın!
10 ısıtma seviyesi ile mükemmel çok yönlülük - hassas ısıtmadan yüksek ısıda mühürlemeye kadar her şey için ideal.
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