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  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince
  • Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince

Philips İndüksiyonlu Ocak5000 Serisi

HD5850/90

Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince

Tüm favori yemeklerinizi şık bir şekilde hazırlamanız için ultra ince tasarım. Tezgâh üstünde pişirmeden masada sıcak tencere ve fondü keyfi yaşamaya kadar, Philips Indüksiyon ocağı 5000 Serisi, 2000 W'a kadar 10 ısı seviyesi ve çok yönlü pişirme için 8 ön ayar sunuyor.

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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Güzel tasarlanmış, yüksek performans için üretilmiş

Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince

  • 2000 W'a kadar ısı seviyeleriyle güçlü performans

  • Hızlı kurulum. Basit pişirme. Kolay temizlik.

  • Çok yönlü pişirme: Kısık ateşten mühürlemeye 8 ön ayar

  • Otomatik kapanma ve Çocuk kilidi ile daha güvenli mutfak

Zarif ultra ince tasarım

Zarif ultra ince tasarım

Sadece 41 mm inceliğindeki zarif ultra ince tasarımıyla, sağlam performans sunarak istediğiniz şekilde pişirin

Anında kurulum

Anında kurulum

İndüksiyon ocağı prize takın ve pişirmeye hemen başlayın!

10 ısı seviyesiyle kısık ateşten mühürlemeye hassas kontrol

10 ısı seviyesiyle kısık ateşten mühürlemeye hassas kontrol

10 ısıtma seviyesi ile mükemmel çok yönlülük - hassas ısıtmadan yüksek ısıda mühürlemeye kadar her şey için ideal.

Teknik Özellikler

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  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 