Şık bir şekilde güçlü pişirme için ultra ince

Tüm favori yemeklerinizi şık bir şekilde hazırlamanız için ultra ince tasarım. Tezgâh üstünde pişirmeden masada sıcak tencere ve fondü keyfi yaşamaya kadar, Philips Indüksiyon ocağı 5000 Serisi, 2000 W'a kadar 10 ısı seviyesi ve çok yönlü pişirme için 8 ön ayar sunuyor.