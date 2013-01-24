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    Sağlıklı ızgara

    HD4407/50
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha zengin lezzetleri keşfedin Daha zengin lezzetleri keşfedin Daha zengin lezzetleri keşfedin
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      Sağlıklı ızgara

      HD4407/50
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sağlıklı ızgara

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sağlıklı ızgara

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün

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        Sağlıklı ızgara

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        Daha zengin lezzetleri keşfedin

        Yüksek sıcaklık plakasıyla lezzeti koruyun

        • Oluklu plaka
        • 2000 W
        Yüksek sıcaklık ızgara plakaları tüm lezzeti korur

        Yüksek sıcaklık ızgara plakaları tüm lezzeti korur

        Izgara plakalarının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin tüm suyunu ve lezzetini korur. Bunun nedeni yiyeceğin, ızgara yüzeyleriyle temas ettiği anda cızırdamaya ve kızarmaya başlayarak, tüm lezzeti ait olduğu yerde - yiyeceğin içinde- tutan lezzetli bir kabuk oluşturmasıdır.

        Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

        Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

        Ayarlanabilir termostat, mükemmel sonuç sağlar.

        Dikey saklaması kolay

        Dikey saklaması kolay

        Dikey olarak saklanması kolay; düzenli kablo ve tepsi saklama.

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar kolayca temizlenir.

        Izgara yüzeyleri, eğik veya yatay konumda kullanılabilir

        Izgara yüzeyleri, eğik veya yatay konumda kullanılabilir

        Ayarlanabilir ızgara yüzeyleri, eğik veya yatay konumda kullanılabilir ve size çok farklı pişirme yöntemleri sağlar. Eğik konum, fazla yağın dahili yağ tepsisine akmasını sağlar ve bu yöntem, etler ve fazla yağ içeren yiyecekler için çok sağlıklı ve idealdir. Yatay ayar, yiyeceği kendi suyuyla pişirmek veya marine etmek içindir ve kızgın yağda pişirmek ve ızgara için mükemmeldir.

        Sağlıklı eğik ızgara plakaları yağın yağ tepsisine akmasını sağlar

        Sağlıklı eğik ızgara plakaları yağın yağ tepsisine akmasını sağlar

        Eğik konum, fazla yağın dahili yağ tepsisine akmasını sağlar ve bu yöntem, etler ve fazla yağ içeren yiyecekler için çok sağlıklı ve idealdir.

        Çoklu ızgara konumu: tam kapalı, tam açık veya kapalı

        Çoklu ızgara konumu: tam kapalı, tam açık veya kapalı

        Izgara, kapağı sıkıca kapalı, tamamen açık veya kapalı şekilde kullanılabilir ve birçok farklı yemek hazırlamanıza olanak verir. 1. Sıkıca kapalı konum, tüm lezzeti korur ve et, balık, sebze veya sandviç pişirmek idealdir. 2. Küçük bir barbekü gibi olan tamamen açık konum, masada ızgara yapmak, yemek pişirmek veya yiyeceklerinizi ısıtmak için mükemmeldir. 3. Kapalı konum, tost ve domates veya kabak gibi sebzeler üzerine peynir eritmek için uygundur

        Hızlı ısınma ve ısıyı sabit tutmak için yüksek güç

        Cihazın yüksek gücü, ızgara plakasının hızlı ısınmasını sağlayarak, çalışma sıcaklığına çok çabuk ulaşmasını sağlar ve değerli vaktinizi almaz. Aynı zamanda, üzerine yiyecek yerleştirildiğinde ızgara plakasının ısısını koruyacağı anlamına gelir; çünkü, yüksek güç doğru sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlar.

        Yapışmayan ızgara yüzeyi

        Yapışmayan yüzey, yiyecek parçacıklarının cihaza yapışmasını önler.

        Hareketli menteşe

        Her kalınlıkta yiyeceği ızgara yapmak için hareketli menteşe.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Çelik/gümüş
          Malzemeler
          Çelik muhafaza / ALU plakalar / plastik parçalar

        • Teknik spesifikasyonlar

          Izgara plakası boyutları (G x D)
          319 x 223 mm

        • Teknik özellikler

          Güç
          2000 W
          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Kordon uzunluğu
          1 m

        • Genel özellikler

          Sıcaklık ışığı
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre açma/kapama düğmesi
          Evet
          Yağ tepsisi saklama
          Evet
          Isı iletmeyen tutma yerleri
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Cihaz ağırlığı
          3,9 kg
          Ürün boyutları (G x Y x D)
          405 x 280 x 315 mm

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