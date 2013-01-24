Çoklu ızgara konumu: tam kapalı, tam açık veya kapalı

Izgara, kapağı sıkıca kapalı, tamamen açık veya kapalı şekilde kullanılabilir ve birçok farklı yemek hazırlamanıza olanak verir. 1. Sıkıca kapalı konum, tüm lezzeti korur ve et, balık, sebze veya sandviç pişirmek idealdir. 2. Küçük bir barbekü gibi olan tamamen açık konum, masada ızgara yapmak, yemek pişirmek veya yiyeceklerinizi ısıtmak için mükemmeldir. 3. Kapalı konum, tost ve domates veya kabak gibi sebzeler üzerine peynir eritmek için uygundur