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Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler. Tüm faydaları görün
Sağlıklı ızgara
Toplam:
Izgara plakalarının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin tüm suyunu ve lezzetini korur. Bunun nedeni yiyeceğin, ızgara yüzeyleriyle temas ettiği anda cızırdamaya ve kızarmaya başlayarak, tüm lezzeti ait olduğu yerde - yiyeceğin içinde- tutan lezzetli bir kabuk oluşturmasıdır.
Ayarlanabilir termostat, mükemmel sonuç sağlar.
Dikey olarak saklanması kolay; düzenli kablo ve tepsi saklama.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar kolayca temizlenir.
Ayarlanabilir ızgara yüzeyleri, eğik veya yatay konumda kullanılabilir ve size çok farklı pişirme yöntemleri sağlar. Eğik konum, fazla yağın dahili yağ tepsisine akmasını sağlar ve bu yöntem, etler ve fazla yağ içeren yiyecekler için çok sağlıklı ve idealdir. Yatay ayar, yiyeceği kendi suyuyla pişirmek veya marine etmek içindir ve kızgın yağda pişirmek ve ızgara için mükemmeldir.
Eğik konum, fazla yağın dahili yağ tepsisine akmasını sağlar ve bu yöntem, etler ve fazla yağ içeren yiyecekler için çok sağlıklı ve idealdir.
Izgara, kapağı sıkıca kapalı, tamamen açık veya kapalı şekilde kullanılabilir ve birçok farklı yemek hazırlamanıza olanak verir. 1. Sıkıca kapalı konum, tüm lezzeti korur ve et, balık, sebze veya sandviç pişirmek idealdir. 2. Küçük bir barbekü gibi olan tamamen açık konum, masada ızgara yapmak, yemek pişirmek veya yiyeceklerinizi ısıtmak için mükemmeldir. 3. Kapalı konum, tost ve domates veya kabak gibi sebzeler üzerine peynir eritmek için uygundur
Cihazın yüksek gücü, ızgara plakasının hızlı ısınmasını sağlayarak, çalışma sıcaklığına çok çabuk ulaşmasını sağlar ve değerli vaktinizi almaz. Aynı zamanda, üzerine yiyecek yerleştirildiğinde ızgara plakasının ısısını koruyacağı anlamına gelir; çünkü, yüksek güç doğru sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlar.
Yapışmayan yüzey, yiyecek parçacıklarının cihaza yapışmasını önler.
Her kalınlıkta yiyeceği ızgara yapmak için hareketli menteşe.
Tasarım ve kaplama
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
Ağırlık ve boyutlar