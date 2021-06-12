İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek

%10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır.