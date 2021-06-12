2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD2637/10
Ekstra geniş 2 yuvalı ekmek kızartma makinesi
Dahili çörek ısıtıcısı
Metal
Yeniden ısıtma ve buz çözme işlevleri sayesinde tek seferde dondurulmuş ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün
Bu özellik küçük ekmek parçalarını güvenle çıkarabilmeniz için yukarı kaldırmanızı sağlar.
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
%10 daha geniş yuva boyutu önceki versiyona kıyasladır (HD2630)