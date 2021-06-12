İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek
%10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek
%10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün
İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek
%10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek
%10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Toplam:
Yeniden ısıtma ve buz çözme işlevleri sayesinde tek seferde dondurulmuş ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün
Bu özellik küçük ekmek parçalarını güvenle çıkarabilmeniz için yukarı kaldırmanızı sağlar.
Ekstra otomatik kapanma koruması ürünü kısa devreye karşı korur.
Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini kolayca ısıtmak için dahili çörek rafı.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.
Otomatik ortalama mekanizması sayesinde kalınlığı ne olursa olsun tüm dilimler, eşit kızarması için mükemmel bir şekilde ortalanır.
Isı seviyesini tercihinize göre ayarlayın ve ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.
Menşei
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Tasarım ve kaplama
Servis
Sürdürülebilirlik
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