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    Viva Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2637/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek
      -{discount-value}

      Viva Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2637/10
      Genel Derecelendirme / 5

      İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek

      %10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün

      Viva Collection Ekmek kızartma makinesi

      İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek

      %10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün

      İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek

      %10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün

      Viva Collection Ekmek kızartma makinesi

      İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek

      %10 Daha Geniş yuva boyutu* ile birlikte otomatik ortalama rafları sayesinde, ekmeğiniz ister ince dilimlenmiş olsun ister kendiniz daha kalın kesmiş olun, eşit kızarması için dilimler her zaman mükemmel bir şekilde sabitlenerek ortalanır. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        - {discount-value}

        Toplam:

        İster kendiniz kesin, ister önceden dilimlenmiş olsun; Çıtır Çıtır kızarmış ekmek

        Ekstra geniş yuvalar sayesinde kalın ya da ince olması fark etmez

        • Ekstra geniş 2 yuvalı ekmek kızartma makinesi
        • Dahili çörek ısıtıcısı
        • Metal
        Tek seferde ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün

        Tek seferde ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün

        Yeniden ısıtma ve buz çözme işlevleri sayesinde tek seferde dondurulmuş ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Bu özellik küçük ekmek parçalarını güvenle çıkarabilmeniz için yukarı kaldırmanızı sağlar.

        Ekstra otomatik kapanma koruması

        Ekstra otomatik kapanma koruması

        Ekstra otomatik kapanma koruması ürünü kısa devreye karşı korur.

        Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini ısıtmak için dahili çörek rafı

        Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini ısıtmak için dahili çörek rafı

        Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini kolayca ısıtmak için dahili çörek rafı.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.

        Ekstra geniş yuva sayesinde kalın veya ince, taze veya donmuş tüm dilimler sığar.

        Ekstra geniş yuva sayesinde kalın veya ince, taze veya donmuş tüm dilimler sığar.

        Otomatik ortalama mekanizması sayesinde kalınlığı ne olursa olsun tüm dilimler, eşit kızarması için mükemmel bir şekilde ortalanır.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        7 seviyeli ayarlanabilir kızartma kontrolü

        Isı seviyesini tercihinize göre ayarlayın ve ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Dust cover

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          860-1050  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Kablo uzunluğu
          0,85  m
          Frekans
          50-60  Hz

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          334x200x221  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          300x172x201  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          2,04  kg
          Ürün ağırlığı
          1,57  kg
          Yuva boyutu (UxGxY)
          138x33x125  mm

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Adjustable browning
          • Automatic shut-off
          • Cancel button
          • Cord storage
          • Defrost function
          • High lift function
          • Non-slip feet

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Metal ve Plastik
          Renkler
          Rose Gold Metalik/Beyaz

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Yes

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          90% recycled paper

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            Yorumlar

            • %10 daha geniş yuva boyutu önceki versiyona kıyasladır (HD2630)
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