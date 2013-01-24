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Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi
Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi
Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün
Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi
Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi
Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tek bir uzun yuva, neredeyse tüm ekmek türlerine uygundur.
Tüm ekmek türleri için kızartma süresini damak tadınıza göre ayarlayın.
Buz çözme modu sayesinde donmuş ekmekleri tek bir dokunuşla kolayca kızartın.
Entegre çörek ısıtıcısı ile poğaçaları, çörekleri, kruvasanları ve çok daha fazlasını ısıtın.
Yüksek kaldırma kolu, küçük parçaların güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde kolayca temizleyin.
Yeniden ısıtma modu, tek bir dokunuşla önceden kızartılmış ekmekleri ısıtır.
Yalıtımlı tasarım sayesinde dış yüzey her zaman dokunabileceğiniz kadar soğuk kalır.
İptal düğmesi, kızartma işlemini anında durdurarak güvenli ve rahat kullanım sunar.
Otomatik kapanma özelliği, ekmek sıkışması durumunda kısa devreye karşı koruma sağlar.
Menşei
Tasarım ve kaplama
Genel özellikler
Hizmet
Sürdürülebilirlik
Teknik özellikler