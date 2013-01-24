Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi

Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün