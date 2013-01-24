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    Daily Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2590/90
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2590/90
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi

      Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi

      Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün

      Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi

      Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi

      Ne kızarttığınız veya nasıl sevdiğiniz fark etmeksizin eşit, çıtır ve mükemmel kızarmış sonuçlar için 8 ayarlı uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi. Entegre çörek ısıtma rafı sandviç ekmeklerinden kruvasanlara kadar her şeyi kızartır. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her sabah çıtır çıtır kızarmış ekmek keyfi

        8 kızartma ayarı ve entegre çörek ısıtıcısı ile

        • Uzun yuvalı
        • Dahili çörek ısıtıcısı
        • Plastik
        • Siyah
        Farklı ekmek türlerine uygun uzun yuva

        Farklı ekmek türlerine uygun uzun yuva

        Tek bir uzun yuva, neredeyse tüm ekmek türlerine uygundur.

        Tüm damak tatlarına uygun 8 kızartma ayarı

        Tüm damak tatlarına uygun 8 kızartma ayarı

        Tüm ekmek türleri için kızartma süresini damak tadınıza göre ayarlayın.

        Buz çözme modu

        Buz çözme modu

        Buz çözme modu sayesinde donmuş ekmekleri tek bir dokunuşla kolayca kızartın.

        Poğaçalar, kruvasanlar ve çok daha fazlası için dahili çörek ısıtma rafı

        Poğaçalar, kruvasanlar ve çok daha fazlası için dahili çörek ısıtma rafı

        Entegre çörek ısıtıcısı ile poğaçaları, çörekleri, kruvasanları ve çok daha fazlasını ısıtın.

        Küçük parçaları güvenle çıkarmanız için yüksek kaldırma kolu

        Küçük parçaları güvenle çıkarmanız için yüksek kaldırma kolu

        Yüksek kaldırma kolu, küçük parçaların güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde kolayca temizleyin.

        Yeniden ısıtma modu

        Yeniden ısıtma modu

        Yeniden ısıtma modu, tek bir dokunuşla önceden kızartılmış ekmekleri ısıtır.

        Isı iletmeyen dış kaplama yanık riskini önlemek için yalıtımlıdır

        Isı iletmeyen dış kaplama yanık riskini önlemek için yalıtımlıdır

        Yalıtımlı tasarım sayesinde dış yüzey her zaman dokunabileceğiniz kadar soğuk kalır.

        İptal düğmesi sayesinde anında kapanır

        İptal düğmesi sayesinde anında kapanır

        İptal düğmesi, kızartma işlemini anında durdurarak güvenli ve rahat kullanım sunar.

        Otomatik kapanma özelliği, ekmek sıkışması durumunda koruma sunar

        Otomatik kapanma özelliği, ekmek sıkışması durumunda koruma sunar

        Otomatik kapanma özelliği, ekmek sıkışması durumunda kısa devreye karşı koruma sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          Siyah
          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        • Genel özellikler

          Kızartma ayarı sayısı
          8
          Ürün özellikleri
          • Ayarlanabilir kızartma
          • Otomatik kapanma
          • İptal düğmesi
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Kablo Saklama
          • Buz çözme işlevi
          • Yüksek kaldırma fonksiyonu
          • Kaymaz ayak

        • Hizmet

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Frekans
          50-60  Hz
          Güç
          870-1030  W
          Gerilim
          220-240  volt

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