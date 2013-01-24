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Tost makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tost makinesini güvenli bir şekilde kapatmak ve kilitlemek için yalnızca itin.
Özel yapışmaz kaplama, temizleme kolaylığı sağlar
Yerden kazandıran kompakt saklama.
Kabloyu düzenli bir şekilde saklamayı sağlayan kablo saklama olanağı.
Tutacak, kızartma sırasında güvenlik için soğuk kalır.
Tost makinesinin hızlı ısınmasını sağlamak için yüksek güç.
Tüm tost ve atıştırmalıklar için çok yönlü plakalar
Yüksek ısı, lezzetli ve çıtır atıştırmalıklar hazırlamak için eşit bir biçimde kızartma imkanı sağlar.
Makinenin ısındığını ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Maksimum güvenlik için.
Ürünün kullanım sırasında sabit durmasını sağlar.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik özellikler