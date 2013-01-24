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    Daily Collection

    Tost makinesi

    HD2395/90
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    • Kolayca hazırlanan lezzetli tostlar Kolayca hazırlanan lezzetli tostlar Kolayca hazırlanan lezzetli tostlar
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      Daily Collection Tost makinesi

      HD2395/90
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        Daily Collection

        Daily Collection

        Tost makinesi

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        Kolayca hazırlanan lezzetli tostlar

        Kolay kilit sistemi ve dikey saklama seçeneği ile

        • 820 W
        • Tost plakası
        Kolay itmeli kilit sistemi

        Kolay itmeli kilit sistemi

        Tost makinesini güvenli bir şekilde kapatmak ve kilitlemek için yalnızca itin.

        Özel yapışmaz kaplama, temizleme kolaylığı sağlar

        Özel yapışmaz kaplama, temizleme kolaylığı sağlar

        Özel yapışmaz kaplama, temizleme kolaylığı sağlar

        Dikey, kompakt saklama

        Dikey, kompakt saklama

        Yerden kazandıran kompakt saklama.

        Kordon sarma olanağı

        Kordon sarma olanağı

        Kabloyu düzenli bir şekilde saklamayı sağlayan kablo saklama olanağı.

        Isı iletmeyen tutacak

        Isı iletmeyen tutacak

        Tutacak, kızartma sırasında güvenlik için soğuk kalır.

        Hızlı ısınma için yüksek güç

        Hızlı ısınma için yüksek güç

        Tost makinesinin hızlı ısınmasını sağlamak için yüksek güç.

        Çeşitli tost ve atıştırmalıklar için çok yönlü plakalar

        Tüm tost ve atıştırmalıklar için çok yönlü plakalar

        Mükemmel derecede kızarma için yüksek sıcaklık

        Yüksek ısı, lezzetli ve çıtır atıştırmalıklar hazırlamak için eşit bir biçimde kızartma imkanı sağlar.

        Isınma ve kullanıma hazır ışıkları

        Makinenin ısındığını ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.

        Ekstra güvenlik için açma/kapama düğmesi

        Maksimum güvenlik için.

        Lastik ayaklar cihazın sabit durmasını sağlar

        Ürünün kullanım sırasında sabit durmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Boyutlar (U x G x Y)
          226 x 120 x 25  mm
          Renk(ler)
          Siyah

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Isı iletmeyen tutacak
          Evet
          Yapışmaz kaplamalı plakalar
          Evet
          Açma/Kapama düğmesi (Avrupa için)
          Evet

        • Teknik özellikler

          Güç
          820  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Kordon uzunluğu
          0,8  m

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