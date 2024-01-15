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    • Tüy Toplama Makinesi Tüy Toplama Makinesi Tüy Toplama Makinesi
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      1000 Serisi Tüy Toplama Makinesi

      GCA2100/20

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum
      1 ödül

      Tüy Toplama Makinesi

      Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her tür kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde alır. Yeni Philips Tüy Toplama Makinesiyle tüm giysileri tek bir tıkla pürüzsüzleştirin!

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      1000 Serisi Tüy Toplama Makinesi

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      1000 Serisi
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      1000 Serisi

      Tüy Toplama Makinesi

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      Tüy Toplama Makinesi

      İstediğiniz zaman istediğiniz yerde pürüzsüzlük!

      • Her boyutta tüy topağını etkili bir şekilde giderir
      • Zahmetsiz temizlik
      • Kullanımı kolay
      • Her boyutta kumaş tüyünü etkili bir şekilde giderir
      • Zahmetsiz boşaltma
      Tıraş başlığı hassas giysileri hasara karşı korur

      Tıraş başlığı hassas giysileri hasara karşı korur

      Özel olarak tasarlanmış tıraş başlığı, 1 mm'lik tıraş başlığı sayesinde hassas giysileri korur

      Tam şarj edilmiş pil ile 90 dakikaya kadar çalışma süresi

      Tam şarj edilmiş pil ile 90 dakikaya kadar çalışma süresi

      USB ile şarj edilebilir. Tam şarj edilmiş pil ile 90 dakikaya kadar çalışma süresi. Yanıp sönen ışık, pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir.

      Rahat tutuş sayesinde uzun süre kullanmak kolaydır

      Rahat tutuş sayesinde uzun süre kullanmak kolaydır

      Sadece düğmeye basın ve giysilerinizi zahmetsizce tüy topaklarından arındırın. Rahat tutuşu sayesinde uzun süre kullanmak kolaydır.

      Özel ızgara başlığı, her boyuttaki tüy topağının etkili bir şekilde giderilmesini sağlar

      Özel ızgara başlığı, her boyuttaki tüy topağının etkili bir şekilde giderilmesini sağlar

      Her boyuttaki tüy topağının etkili bir şekilde giderilmesini sağlayan, farklı boyutlarda 150 delik içeren bir başlığa sahiptir.

      Tüy haznesi kolayca çıkarılabilir ve boşaltılabilir

      Tüy haznesi kolayca çıkarılabilir ve boşaltılabilir

      Tüy topaklarını biriktiren yarı şeffaf hazne kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

      Küçük boyutu sayesinde rahatça saklanabilir

      Küçük boyutu sayesinde rahatça saklanabilir

      Küçük boyutu sayesinde hem evde hem de seyahatte rahatça saklanabilir.

      Teknik Özellikler

      • Boyut ve ağırlık

        Ürün boyutları (GxYxU)
        7,5 cm × 7,3 cm × 9,5 cm
        ağırlık
        0,15 kg
        Şarj tipi
        USB

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