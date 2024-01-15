1000 Serisi Tüy Toplama Makinesi
Tüy Toplama Makinesi
Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her tür kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde alır. Yeni Philips Tüy Toplama Makinesiyle tüm giysileri tek bir tıkla pürüzsüzleştirin!
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1000 Serisi Tüy Toplama Makinesi
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
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1000 Serisi
Tüy Toplama Makinesi
Tüy Toplama Makinesi İstediğiniz zaman istediğiniz yerde pürüzsüzlük! Her boyutta tüy topağını etkili bir şekilde giderir Zahmetsiz temizlik Kullanımı kolay Her boyutta kumaş tüyünü etkili bir şekilde giderir Zahmetsiz boşaltma Tıraş başlığı hassas giysileri hasara karşı korur
Özel olarak tasarlanmış tıraş başlığı, 1 mm'lik tıraş başlığı sayesinde hassas giysileri korur
Tam şarj edilmiş pil ile 90 dakikaya kadar çalışma süresi
USB ile şarj edilebilir. Tam şarj edilmiş pil ile 90 dakikaya kadar çalışma süresi. Yanıp sönen ışık, pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir.
Rahat tutuş sayesinde uzun süre kullanmak kolaydır
Sadece düğmeye basın ve giysilerinizi zahmetsizce tüy topaklarından arındırın. Rahat tutuşu sayesinde uzun süre kullanmak kolaydır.
Özel ızgara başlığı, her boyuttaki tüy topağının etkili bir şekilde giderilmesini sağlar
Her boyuttaki tüy topağının etkili bir şekilde giderilmesini sağlayan, farklı boyutlarda 150 delik içeren bir başlığa sahiptir.
Tüy haznesi kolayca çıkarılabilir ve boşaltılabilir
Tüy topaklarını biriktiren yarı şeffaf hazne kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir
Küçük boyutu sayesinde rahatça saklanabilir
Küçük boyutu sayesinde hem evde hem de seyahatte rahatça saklanabilir.
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Boyut ve ağırlık
Ürün boyutları (GxYxU)
7,5 cm × 7,3 cm × 9,5 cm ağırlık
0,15 kg Şarj tipi
USB
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