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Süper güçlü ütüleme
PerfectCare Aqua Pro, ultra hafif ütüsü ve 2,5 L'lik ekstra büyük su haznesiyle uzun ütü işleriniz ve mükemmel dikey buhar püskürtme için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper güçlü ütüleme
PerfectCare Aqua Pro, ultra hafif ütüsü ve 2,5 L'lik ekstra büyük su haznesiyle uzun ütü işleriniz ve mükemmel dikey buhar püskürtme için idealdir. Tüm faydaları görün
Süper güçlü ütüleme
PerfectCare Aqua Pro, ultra hafif ütüsü ve 2,5 L'lik ekstra büyük su haznesiyle uzun ütü işleriniz ve mükemmel dikey buhar püskürtme için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper güçlü ütüleme
PerfectCare Aqua Pro, ultra hafif ütüsü ve 2,5 L'lik ekstra büyük su haznesiyle uzun ütü işleriniz ve mükemmel dikey buhar püskürtme için idealdir. Tüm faydaları görün