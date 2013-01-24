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2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Yanma riski yok, parlama yapmaz
1,3 litrelik şeffaf hazne 1 saatten fazla sürekli kullanım sağlar. İstediğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.
Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.
Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça hareket eder. Paslanmaya karşı dayanıklı taban da dahil olmak üzere 5 katmanlı dayanıklı kaplama tabanın daha uzun süre kullanılmasını sağlar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Dahili aksesuarlar
Saklama
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu