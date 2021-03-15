2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
GC6815/20
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir.
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maksimum 6 bar pompa basıncı
360 g'a kadar şok buhar
1,3 L sabit su haznesi
Kompakt tasarım
Güçlü ve kesintisiz buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, kıyafetlere ve perdelere dikey buhar püskürtmek için de idealdir.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyin. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Yanma riski yok, parlama yapmaz.
Ödüller
Yorumlar
Ütülenebilir tüm kumaşlarda
Philips PowerLife buharlı ütüye kıyasla
IEC 603311'e göre MAX sıcaklık ayarında FastCare Compact'a kıyasla %30'a varan enerji tasarrufu