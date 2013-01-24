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    PerfectCare Xpress

    Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

    GC5050/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez
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      PerfectCare Xpress Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

      GC5050/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PerfectCare Xpress Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Tüm faydaları görün

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PerfectCare Xpress Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Xpress

        PerfectCare Xpress

        Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

        Toplam:

        Kolay ütüleme, ayar gerekmez

        Kompakt güçlü buhar kazanı içinde

        • Otomatik kapanma
        • Otomatik buhar sensörü
        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.

        Tüm kumaşlarda %100 hızlıdır, hiçbir buharlı ütü bu hıza yetişemez

        Tüm kumaşlarda %100 hızlıdır, hiçbir buharlı ütü bu hıza yetişemez

        %100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.

        Çizilmeye dayanıklı, son derece sağlam Anodilyum taban

        Çizilmeye dayanıklı, son derece sağlam Anodilyum taban

        Muhteşem hareket kabiliyeti, çizilmeye karşı üstün dayanıklılık, eşsiz temizleme kolaylığı ve olağanüstü sağlamlık!

        2600 W, hızlı ısınan, güçlü performanslı ütü

        2600 W, hızlı ısınan, güçlü performanslı ütü

        2600 W ütü ile tüm ütülenebilir giysilerinizde hızlı ısınma ve güçlü performans.

        Otomatik Buhar Sensörü buharı otomatik olarak etkinleştirir

        Otomatik Buhar Sensörü buharı otomatik olarak etkinleştirir

        Hareketi algılayan yenilikçi Otomatik Buhar Sensörü sayesinde, yalnızca siz ütünüzü hareket ettirdiğiniz anda buhar çıkar. Böylece doğru miktarda buharla kırışıklıklar etkili bir biçimde açılırken gereksiz buhar üretimi engellenir. Yani Otomatik Buhar Sensörü hem mükemmel sonuçlar hem de enerji tasarruflu ütüleme sağlar.

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar

        Giysilerinizdeki kırışıklarının daha verimli şekilde gidermek için 50 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar.

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesine sahip ütü

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesine sahip ütü

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesi ütünün durumunu her zaman bilmenizi sağlar.

        Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu

        Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu

        Tüm giysileriniz için mükemmel tek bir ayar. Buhar ve sıcaklığın her zaman mükemmel kombinasyonu: 1) Gelişmiş Smart Control İşlemcisi mükemmel bir buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlar 2) Ultra güçlü siklonik buhar bölmesi tüm kumaşlarınız için güçlü ve sürekli buhar sağlar

        3 aşamalı Otomatik Kapanma

        3 aşamalı Otomatik Kapanma

        Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenarı üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Kireç Önleme Tabletleri ve yıkama
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          50 g/dk
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Güç
          2600 W
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Taban
          Anodilyum
          Sivri buhar ucu
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Otomatik kapanma
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet

        • Kolay kullanım

          Güç kablosu uzunluğu
          2,5 m
          Su haznesi kapasitesi
          320 ml

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