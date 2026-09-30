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  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan

Yeni

Hibrit Ütü ve Buharlı ÜtüOneTurn

GC215/20

Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan

Philips OneTurn hibrit ütü/buharlı ütü, üstün kolaylıkla güçlü ve hassas performans sunar - masa yok, bekleme yok, sızıntı yok¹. Şık ve kullanımı kolay tek bir çözümde, ütü gibi kusursuz sonuçların keyfini 2 kat daha hızlı çıkarın.²

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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Yenilikçi Teknoloji: pürüzsüz sonuçlar, 2 kat daha hızlı²

Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan

  • Üstün kolaylık: Kurulum yok, zahmet yok

  • Ütü gibi sonuçlar, hantal olmadan

  • Bir Dönüş, 2 fonksiyon, Sınırsız Özgürlük

  • Hassasiyet veya hız için dönen başlık - kumaşınız, seçiminiz

  • Kompakt, şık tasarım: her eve mükemmel uyum

Saniyeler içinde kullanıma hazır: tahta yok, bekleme yok, karmaşa yok.

Saniyeler içinde kullanıma hazır: tahta yok, bekleme yok, karmaşa yok.

Tam ütüleme seansları için yeterince güçlü, ancak son dakika dokunuşları için saniyeler içinde hazır olan kompakt Philips OneTurn, kıyafet bakımını zahmetsiz hale getirir. Kurulum yok, bekleme yok, sadece ihtiyacınız olduğunda çıtır çıtır, kırışıksız sonuçlar. Soft Ironing Board, ütü tahtası şeklinde tasarımı, geniş ütüleme yüzeyi ve gelişmiş 4 katmanlı yapısıyla daha konforlu bir ütüleme deneyimi için gelişmiş destek, stabilite ve nem yönetimi sağlar. Entegre cırt cırt bantı sayesinde katlanabilir ve kolay saklanabilir, farklı kıyafet ihtiyaçlarına uygun şekilde hem dikey hem yatay kullanılabilir.⁴

Ütü benzeri sonuçlar, hacim olmadan

Ütü benzeri sonuçlar, hacim olmadan

Geleneksel buhar ütüsünün hacmi olmadan tam ütüleme gücünü deneyimleyin. Yenilikçi teknolojimiz, hassas ipeklerden yapılandırılmış pamuklu kumaşlara kadar her kumaşta çıtır çıtır, ütü benzeri sonuçlar için garantili sızıntı yapmayan¹ güçlü, tutarlı buhar sağlar.

Basit bir hareketle ütüden buharlı ütüye

Basit bir hareketle ütüden buharlı ütüye

Keskin ütüleme ve nazik buharlama tek hafif cihazda. Yapılandırılmış parçalar için yatay ütüleme ile hassas giysiler için dikey buharlama arasında basit bir hareketle geçiş yapın. Her açıda tutarlı buhar çıkışı (45 g/dk) kusursuz sonuçlar sağlar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. ¹ Tipik ev kullanımı için. Optimum performans için düzenli bakım gereklidir, periyodik durulama yapılmalıdır

  2. ² Ortalama 2 kg ağırlığa ve yaklaşık 2 dakika ısınma süresine sahip Philips buharlı ütülerle karşılaştırıldığında

  3. ³ İyi buhar performansını korumak için her ay kullanımdan sonra durulama fonksiyonunun kullanılması önerilir. Sert sulu bir bölgede yaşıyorsanız, bu fonksiyonu daha sık kullanın

  4. ⁴ Buhar oranına göre, varsayılan modda Philips buharlı ütü (DST6120) ile karşılaştırıldığında

  5. ⁵ 240V'ta 1800W

  6. ⁶ Soft Board'u yalnızca düz, ısıya ve buhara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanın. Buhar, belirli malzeme kaplamalarında veya mobilyalarda hasara veya renk değişikliğine neden olabilir