Saniyeler içinde kullanıma hazır: tahta yok, bekleme yok, karmaşa yok.

Tam ütüleme seansları için yeterince güçlü, ancak son dakika dokunuşları için saniyeler içinde hazır olan kompakt Philips OneTurn, kıyafet bakımını zahmetsiz hale getirir. Kurulum yok, bekleme yok, sadece ihtiyacınız olduğunda çıtır çıtır, kırışıksız sonuçlar. Soft Ironing Board, ütü tahtası şeklinde tasarımı, geniş ütüleme yüzeyi ve gelişmiş 4 katmanlı yapısıyla daha konforlu bir ütüleme deneyimi için gelişmiş destek, stabilite ve nem yönetimi sağlar. Entegre cırt cırt bantı sayesinde katlanabilir ve kolay saklanabilir, farklı kıyafet ihtiyaçlarına uygun şekilde hem dikey hem yatay kullanılabilir.⁴