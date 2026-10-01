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  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan
  • Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan

Yeni

Hibrit Ütü ve Buharlı ÜtüOneTurn

GC213/10

Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan

Philips OneTurn hibrit ütü/buharlı ütü, üstün kolaylıkla güçlü ve hassas performans sunar - masa yok, bekleme yok, sızıntı yok¹. Şık ve kullanımı kolay tek bir çözümde, 2 kat daha hızlı ütü gibi net sonuçların keyfini çıkarın.²

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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Yenilikçi Teknoloji: pürüzsüz sonuçlar, 2 kat daha hızlı²

Ütü gibi sonuçlar, zahmet olmadan

  • Üstün kolaylık: Kurulum yok, zahmet yok

  • Ütü gibi sonuçlar, hantal olmadan

  • Bir Dönüş, 2 fonksiyon, Sınırsız Özgürlük

  • Hassasiyet veya hız için dönen başlık - kumaşınız, seçiminiz

  • Kompakt, şık tasarım: her eve mükemmel uyum

Saniyeler içinde kullanıma hazır: masa yok, bekleme yok, karmaşa yok.

Saniyeler içinde kullanıma hazır: masa yok, bekleme yok, karmaşa yok.

Tam ütüleme seansları için yeterince güçlü, son dakika dokunuşları için saniyeler içinde hazır olan kompakt Philips OneTurn, kıyafet bakımını zahmetsiz hale getirir. Kurulum yok, bekleme yok—sadece ihtiyacınız olduğunda çıtır çıtır, kırışıksız sonuçlar. Hız ve esneklik için tasarlanan cihaz, hem dikey hem yatay kullanılabilen hafif, katlanabilir bir ütü matı olan kullanışlı StyleMat ile birlikte gelir. Çok katmanlı yapısı, kullanım sırasında ısı ve nemi yönetmeye yardımcı olarak buhar veya ütü seçeneğinizde pratik bir ütüleme yüzeyi oluşturur.⁶

Ütü benzeri sonuçlar, hacim olmadan

Ütü benzeri sonuçlar, hacim olmadan

Geleneksel buharlı ütünün hacmi olmadan tam ütüleme gücünü deneyimleyin. Yenilikçi teknolojimiz, her kumaşta—hassas ipeklerden yapılandırılmış pamuklulara kadar—çıtır çıtır, ütü benzeri sonuçlar için garantili sızıntı yapmayan¹ güçlü, tutarlı buhar sağlar.

Basit bir dönüşle ütüden buharlı ütüye

Basit bir dönüşle ütüden buharlı ütüye

Tek bir hafif cihazda çıtır ütüleme ve nazik buharlama. Yapılandırılmış parçalar için yatay ütüleme ile hassas giysiler için dikey buharlama arasında basit bir dönüşle geçiş yapın. Her açıda tutarlı buhar çıkışı (45 g/dk) kusursuz sonuçlar sağlar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. ¹ Tipik ev kullanımı için. Optimum performans için düzenli bakım şarttır, periyodik durulama gereklidir

  2. ² Ortalama 2 kg ağırlığa ve yaklaşık 2 dakika ısınma süresine sahip Philips buharlı ütülerle karşılaştırıldığında

  3. ³ İyi buhar performansını korumak için her ay kullanımdan sonra durulama fonksiyonunu kullanmanız önerilir. Sert sulu bir bölgede yaşıyorsanız, fonksiyonu daha sık kullanın

  4. ⁴ Buhar oranına göre, varsayılan modda Philips buharlı ütü (DST6120) ile karşılaştırıldığında

  5. ⁵ 240V'da 1800W

  6. ⁶ Style Mat'i yalnızca düz, ısıya ve buhara dayanıklı bir yüzeyde kullanın. Buhar, belirli malzeme kaplamalarında veya mobilyalarda hasara veya renk değişikliğine neden olabilir