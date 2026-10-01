Saniyeler içinde kullanıma hazır: masa yok, bekleme yok, karmaşa yok.

Tam ütüleme seansları için yeterince güçlü, son dakika dokunuşları için saniyeler içinde hazır olan kompakt Philips OneTurn, kıyafet bakımını zahmetsiz hale getirir. Kurulum yok, bekleme yok—sadece ihtiyacınız olduğunda çıtır çıtır, kırışıksız sonuçlar. Hız ve esneklik için tasarlanan cihaz, hem dikey hem yatay kullanılabilen hafif, katlanabilir bir ütü matı olan kullanışlı StyleMat ile birlikte gelir. Çok katmanlı yapısı, kullanım sırasında ısı ve nemi yönetmeye yardımcı olarak buhar veya ütü seçeneğinizde pratik bir ütüleme yüzeyi oluşturur.⁶