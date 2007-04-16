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Üretimden kaldırıldı

Mini Hi-Fi Sistemi

FWM185/12

Favori MP3-CD müziğinizi zengin sesle dinleyin

FWM185 ile, CD/MP3/WMA şarkılarınızın 10 saate kadar kesintisiz keyfini yaşayın. Portatif müzik çalarınızdaki Doğrudan USB ve MP3 çalar girişi ile evde en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek müzik zevkinizi artırın.

Tüm avantajları görüntüleyin

ve doğrudan USB'den oynatma

Favori MP3-CD müziğinizi zengin sesle dinleyin

  • MP3-CD Çalma

  • USB Girişi

2 Yönlü Bas Refleks Hoparlör Sistemi ile güçlü ses

2 Yönlü Bas Refleks Hoparlör Sistemi ile güçlü ses

10 saatlik MP3-CD müzik

10 saatlik MP3-CD müzik

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Radyo keyfi için AM/FM tuner

Radyo keyfi için AM/FM tuner

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Teknik Özellikler

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