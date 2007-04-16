2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FWM185/12
Favori MP3-CD müziğinizi zengin sesle dinleyin
FWM185 ile, CD/MP3/WMA şarkılarınızın 10 saate kadar kesintisiz keyfini yaşayın. Portatif müzik çalarınızdaki Doğrudan USB ve MP3 çalar girişi ile evde en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek müzik zevkinizi artırın.
MP3-CD Çalma
USB Girişi
MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
0
Yorumlar