Favori MP3-CD müziğinizi zengin sesle dinleyin

FWM185 ile, CD/MP3/WMA şarkılarınızın 10 saate kadar kesintisiz keyfini yaşayın. Portatif müzik çalarınızdaki Doğrudan USB ve MP3 çalar girişi ile evde en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek müzik zevkinizi artırın.