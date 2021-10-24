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Üretimden kaldırıldı

USB Flash Sürücü

FM64FD180D/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün MOTION modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 64 GB

  • Star Modeli 2.0

  • 2'li paket

Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Rahatlığınız için koruyucu kapak

Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 270 kB
  • 24 August 2026

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