ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

        Üretimden kaldırıldı

        USB Flash Sürücü

        FM64FD175E/00

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün MOTION modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

        Tüm avantajları görüntüleyin

        Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        • 64 GB

        • Motion Modeli 3.2

        • 3'lü paket

        Modern renkli tasarım

        Günlük veri depolama ve paylaşımlarınıza renk katmak ve eğlence faktörünü artırmak için moda renginizi seçin; pembe, mor, yeşil veya mavi

        Renkli tasarımıyla modern USB stick

        Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

        Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

        Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

        Teknik Özellikler

        Kılavuzlar ve Belgeler

        Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

        • PDF dosya, 152.9 kB
        • 20 July 2026

        Philips ile iletişim

        Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

        Bültenimize abone olun

        • İpuçları ve öneriler
        • Özel promosyonlar ve kuponlar
        • Ürün lansmanları

        Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

        • İpuçları ve öneriler
        • Özel promosyonlar ve kuponlar
        • Ürün lansmanları