2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM64FD175D/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün MOTION modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
64 GB
Motion Modeli 3.2
2'li paket
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
Yüksek veri aktarım hızı, geniş multimedya dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Kullanışlı 64 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.