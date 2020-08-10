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Üretimden kaldırıldı

SSD

FM51SS050P/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 512 GB

  • Katı Hal Sürücüsü

Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

Renkli tasarımıyla modern USB stick

Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

Tüm dosyaların otomatik olarak sıkıştırılması, boş alanı arttırır

USB flash sürücüye koyduğunuz tüm dosyaların otomatik olarak sıkıştırılmasıyla boş alanı artırın

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları