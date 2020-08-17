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Üretimden kaldırıldı

SSD

FM51FD75B/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün SNOW modeli; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 512 GB

  • Snow Modeli 3.0

Yüksek hızlı USB 3.0 ile hızlı veri aktarımı

Yüksek veri aktarım hızı, geniş multimedya dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Büyük veri dosyaları için 128 GB depolama kapasitesi

Kullanışlı 512 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.

Renkli tasarımıyla modern USB stick

Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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