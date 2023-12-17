2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FM51FD175B/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün SNOW modeli; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
512 GB
Motion Modeli 3.2
USB Type-C
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Kullanışlı 512 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
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