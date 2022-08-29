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Üretimden kaldırıldı

USB Flash Sürücü

FM51FD001B/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 512 GB

  • Vivid Modeli 3.0

Renkli tasarımıyla modern USB stick

Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

Rahatlığınız için koruyucu kapak

Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

Teknik Özellikler

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