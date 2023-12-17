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        SSD

        FM50SM140B/00

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve çalıştır özellikli cihaz. Philips dahili SSD - SATA III 2,5 inç sürücü; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi kolayca ve uygun fiyata yapabilmenize olanak sağlar.

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        Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        • 500 GB

        • Katı Hal Sürücüsü

        Ultra hızlı veri aktarımı sağlayan SSD

        Philips katı hal sürücüsünün yüksek hızlı veri aktarım hızları, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Teknik Özellikler

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        • İpuçları ve öneriler
        • Özel promosyonlar ve kuponlar
        • Ürün lansmanları