2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FM50SM140B/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve çalıştır özellikli cihaz. Philips dahili SSD - SATA III 2,5 inç sürücü; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi kolayca ve uygun fiyata yapabilmenize olanak sağlar.
500 GB
Katı Hal Sürücüsü
Philips katı hal sürücüsünün yüksek hızlı veri aktarım hızları, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
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