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        Üretimden kaldırıldı

        USB Flash Sürücü

        FM32FD170D/00

        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün MOTION modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        • 32 GB

        • Motion Modeli 2.0

        • 2'li paket

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

        Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

        Modern renkli tasarım

        Günlük veri depolama ve paylaşımlarınıza renk katmak ve eğlence faktörünü artırmak için moda renginizi seçin; pembe, mor, yeşil veya mavi

        Teknik Özellikler

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        • Ürün lansmanları