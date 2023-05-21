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        USB Flash Sürücü

        FM32FD06G/00

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün VIVID modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        • 32 GB

        • Vivid Modeli 2.0

        • 5'li paket

        Büyük veri dosyaları için 32 GB saklama kapasitesi

        Kullanışlı 32 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Renkli tasarımıyla modern USB stick

        Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

        Teknik Özellikler

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        • Ürün lansmanları