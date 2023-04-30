2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FM32FD05E/00
Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün VIVID modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
32 GB
Vivid Modeli 2.0
3'lü paket
Kullanışlı 32 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
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