2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM25SS050P/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
256 GB
Katı Hal Sürücüsü
PC'nizdeki tüm dosyalarınızın senkronize edilmesiyle, sadece birkaç fare tıklamasıyla belgelerinize her yerden erişebilir ve üzerlerinde çalışabilirsiniz.
USB flash sürücüye koyduğunuz tüm dosyaların otomatik olarak sıkıştırılmasıyla boş alanı artırın
Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.
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