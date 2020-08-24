Büyük veri dosyaları için 256 GB depolama kapasitesi

Kullanışlı 256 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.