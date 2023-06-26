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        USB Flash Sürücü

        FM16FD70G/00

        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Snow modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        • 16 GB

        • Snow Modeli 2.0

        • 5'li paket

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Çalışma göstergesi, dosyalar kopyalanırken yanar

        Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.

        Renkli tasarımıyla modern USB stick

        Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

        Teknik Özellikler

        Kılavuzlar ve Belgeler

        Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

        • PDF dosya, 151.5 kB
        • 24 August 2026

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