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USB Flash Sürücü

FM16FD05D/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Snow modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 16 GB

  • Vivid Modeli 2.0

  • 2'li paket

Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Renkli tasarımıyla modern USB stick

Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

Çalışma göstergesi, dosyalar kopyalanırken yanar

Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 147.3 kB
  • 24 August 2026

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