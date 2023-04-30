2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FM16FD05D/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Snow modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
16 GB
Vivid Modeli 2.0
2'li paket
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.