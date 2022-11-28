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        USB Flash Sürücü

        FM12FD85B/00

        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Pico modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        • 128 GB

        • Pico Modeli 2.0

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Şık ve hafif tasarım

        İnce ve hafif olacak şekilde tasarlandı. Kompakt şık tasarım, verilerinizi gittiğiniz here yere taşıyabilmenizi sağlar. Multimedya dosyalarınız ve belgeleriniz ihtiyacınız olduğunda hep yanınızda olsun.

        Renkli tasarımıyla modern USB stick

        Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

        Teknik Özellikler

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        • İpuçları ve öneriler
        • Özel promosyonlar ve kuponlar
        • Ürün lansmanları