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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FM12FD85B/00
Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Pico modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
128 GB
Pico Modeli 2.0
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
İnce ve hafif olacak şekilde tasarlandı. Kompakt şık tasarım, verilerinizi gittiğiniz here yere taşıyabilmenizi sağlar. Multimedya dosyalarınız ve belgeleriniz ihtiyacınız olduğunda hep yanınızda olsun.
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
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