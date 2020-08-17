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Üretimden kaldırıldı

SSD

FM02SS050P/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD, daha iyi sistem yanıt hızıyla günlük işlemlerinizi daha sorunsuz hale getirir. SSD aynı zamanda anında yükleme performansı; yani daha hızlı önyükleme ve uygulama yükleme süreleri sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 2 TB

  • Katı Hal Sürücüsü

Tüm dosyaların otomatik olarak sıkıştırılması, boş alanı arttırır

USB flash sürücüye koyduğunuz tüm dosyaların otomatik olarak sıkıştırılmasıyla boş alanı artırın

Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Ultra hızlı veri aktarımı sağlayan SSD

Philips katı hal sürücüsünün yüksek hızlı veri aktarım hızları, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Teknik Özellikler

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