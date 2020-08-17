Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD, daha iyi sistem yanıt hızıyla günlük işlemlerinizi daha sorunsuz hale getirir. SSD aynı zamanda anında yükleme performansı; yani daha hızlı önyükleme ve uygulama yükleme süreleri sunar.