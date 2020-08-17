2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM02SS050P/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD, daha iyi sistem yanıt hızıyla günlük işlemlerinizi daha sorunsuz hale getirir. SSD aynı zamanda anında yükleme performansı; yani daha hızlı önyükleme ve uygulama yükleme süreleri sunar.
2 TB
Katı Hal Sürücüsü
USB flash sürücüye koyduğunuz tüm dosyaların otomatik olarak sıkıştırılmasıyla boş alanı artırın
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Philips katı hal sürücüsünün yüksek hızlı veri aktarım hızları, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
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