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SSD

FM02SM140B/00

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve çalıştır özellikli cihaz. Philips dahili SSD - SATA III 2,5 inç sürücü; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi kolayca ve uygun fiyata yapabilmenize olanak sağlar.

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Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

  • 2 TB

  • Katı Hal Sürücüsü

Ultra hızlı veri aktarımı sağlayan SSD

Philips katı hal sürücüsünün yüksek hızlı veri aktarım hızları, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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